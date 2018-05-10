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الوطن

عرفات يتابع أعمال تنفيذ إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية

منذ 28 دقيقة
كتب: محمد الرملى
عرفات يتابع أعمال تنفيذ إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية

وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية، باجمالي 285 مليون جنيه

تفقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أعمال تنفيذ إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية، والذي يبلغ تكلفته الإجمالية 285 مليون جنيه.

جاء ذلك، خلال جولته بميناء الإسكندرية، برفقه اللواء بحري مدحت عطية رئيس ميناء الإسكندرية، واللواء مصطفى الديب مستشار الوزارة للنقل البحري، وقيادات هيئة الطرق والكباري، وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق.

وقال عرفات، إن المشروع يهدف إلى استيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية بميناء الإسكندرية، والمساعدة في تشغيل المنطقة السياحية المزمع إنشاؤها مستقبلا، التي تتطلب توفير أماكن انتظار كافية لخدمة محطة الركاب والمركز التجاري ومنطقة المارينا.

ووجه الوزير، خلال الجولة، باستمرار تكثيف الأعمال وضغط المدة الزمنية المقررة للمشروع، التي تبلغ 18 شهرا من تسليم الموقع، ليتم الانتهاء منه، نهاية هذا العام.

يذكر أن المشروع يقام على مساحة 15 ألف متر مربع، تعد إضافة للمساحات التخزينية داخل الميناء، ويتكون من 4 طوابق، ثلاثة منها للتخزين الجمركي، وتستوعب حوالي 2700 سيارة، والرابع للاستخدام اليومي للعملاء، مضيفا أنه "من المتوقع وصول الطاقة الاستيعابية السنوية للجراج إلى حوالي 162 ألف سيارة".

 

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