ميناء الإسكندرية يرفع درجة الاستعداد للقصوى بسبب الطقس السيئ

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء رفع درجة الاستعداد للقصوى، لمواجهة أي طارئ ينتج عن سوء الأحوال الجوية.

وأوضح أنه تم تزويد مركز العمليات وإدارة الأزمة بعدد من المختصين من الميناء، المدربين تدريبا جيدا على التعامل مع إدارة الأزمة، إضافة إلى طاقم عمل المركز، وذلك ليكون جاهزا على مدار الساعة لتلقي أي إشارة استغاثة من راديو الميناء أو من السفن، والتعامل الفوري معها من خلال سيناريوهات تم وضعها مسبقاً لمثل هذه الظروف.

وأضاف الغندور أن مركز العمليات على اتصال دائم مع مركز عمليات كل من "المحافظة، ووزارة النقل، وقطاع النقل البحري، والجهات المعنية الأخرى"، مؤكدا استمرار العمل بمينائي الإسكندريه والدخيلة بشكل طبيعي.

وأشار إلى أنه عند ارتفاع الموج أو زيادة سرعة الرياح أو تأثر درجة الرؤية عن المعدلات الطبيعية، سيتم اتخاذ قرار بغلق البوغاز، للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء، قال إن ادارتي الحركة والخدمات البحرية، ووحدات الإنقاذ والإطفاء، واللنشات والقاطرات البحرية، جاهزة للتعامل الفوري مع أي استغاثة.

ووجه عطية، بتوخي الحذر أثناء دخول وخروج السفن والشاحنات، وكذلك في أثناء تفريغ وشحن البضائع، لضمان سير العمل بشكل آمن.