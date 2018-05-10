"الاقتصادي العالمي" يختار المصري رياض أرمانيوس ضمن أبرز 100 قيادة

اختار المنتدى الاقتصادي العالمي، المصري رياض أرمانيوس الرئيس التنفيذي لشركة "إيفا فارما"، ضمن قائمة المنتدى السنوية لأبرز 100 قيادة اقتصادية عالمية دون سن الأربعين.

وجاء في وصفهم لأرمانيوس، انه رجل أعمال قائد ورائد، حوّل شركة أسرته الصغيرة إلى واحدة من أسرع الشركات المصنعة للأدوية نمواً في المنطقة، كما أسس مؤسسة خيرية تهدف إلى تثقيف الشباب وتطوير برامج للتحسين الاجتماعي والاقتصادي.

وتضم القائمة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كل من رياض أرمانيوس الرئيس التنفيذي لشركة "إيفا فارما"، وتامر مكاري، مؤسس شركة إثيكا بارتنرز بالإمارات العربية المتحدة، التي تعمل تأسيس عيادات للعناية البصرية في إندونيسيا، بجانب تأسيس مستشفى عيون غير ربحي بالكاميرون، وأليشا موبين، المدير التنفيذي لشركة "أستر دي إم" للرعاية الصحية بالإمارات العربية المتحدة، ورزان المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة، أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة.

وتضم القائمة فيصل عباس، رئيس تحرير صحيفة عرب نيوز بالسعودية، وسارة السهيمي، أول امرأة تترأس البورصة السعودية، المديرة التنفيذية، وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري بالسعودية، وريان فايز، المدير الإداري والمدير التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي، وريم فضة، خبيرة فنية فلسطينية، وريم خورى، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة كامن بالأردن.

وتأسس المنتدى الاقتصادي العالمي عام 1977 بمدينة جينيف السويسرية، كمؤسسة مستقلي تهدف إلى إظهار جهود ريادة الأعمال العالمية.