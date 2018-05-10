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الوطن

"ذا جارديان": هناك تنسيق بين تل أبيب وموسكو بشأن الضربات على سوريا

منذ 48 دقيقة
كتب: عبدالله عويس
"ذا جارديان": هناك تنسيق بين تل أبيب وموسكو بشأن الضربات على سوريا

صور لمواقع نووية ايرانية

ذكرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشا الأوضاع في سوريا بعد الضربات الأخيرة.

وقالت الصحيفة في تقريرها، "إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضربات الجوية الأخيرة التي تقوم بها إسرائيل في سوريا علاوة على التعاون والتنسيق العسكري بين الجانبين".

وأشارت الصحيفة، اليوم، إلى أن هذا الأمر يأتي في الوقت الذي يتزايد فيه التوتر بمنطقة الشرق الأوسط، بالتزامن مع التصعيد الإسرائيلي في سوريا ضد حزب الله وإيران وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، ونوهت الصحيفة البريطانية إلى أن هناك تنسيقاً مشتركاً، وتعاوناً مستمراً بين "تل أبيب" و"موسكو" لتجنب أي حوادث عسكرية بالخطأ.

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