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الوطن

الأمم المتحدة تنتقد استهداف مراكز تسجيل الناخبين بأفغانستان

منذ 33 دقيقة
كتب: وكالات
الأمم المتحدة تنتقد استهداف مراكز تسجيل الناخبين بأفغانستان

أفغانستان

انتقد تقرير أممي، اليوم الخميس، الهجمات التي استهدفت مؤخرا مراكز تسجيل الناخبين في أفغانستان، معتبرة أنها تُعد اعتداء على الديمقراطية.

وأفاد تقرير لبعثة المساعدة الأممية في أفغانستان، حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية ، بأنه تم توثيق 23 حادثا منفصلا يستهدف تعطيل الاستعدادات للانتخابات البرلمانية في أكتوبر المقبل.

وأضاف التقرير أن الهجمات الأخيرة خلفت 271 قتيلا ومصابا من المدنيين في شتى أنحاء البلاد.

وكان العديد من تلك الاعتداءات "هجمات انتحارية" ، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في 22 من أبريل الماضي وأسفر عن مقتل 25 شخصا.

وأعلن ما يُعرف بـ "ولاية خراسان"، وهو فرع تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان ، مسئوليته عن عدد من تلك الهجمات.

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