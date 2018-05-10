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الوطن

ميركل تؤكد في اتصال هاتفي مع روحاني التزام بلادها بالاتفاق النووي

منذ 40 دقيقة
كتب: وكالات
ميركل تؤكد في اتصال هاتفي مع روحاني التزام بلادها بالاتفاق النووي

ميركل

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم، في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، التزام بلادها بالاتفاق حول برنامج طهران النووي.

وقالت ميركل، في بيان صادر عن مكتبها، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، أنها أبلغت الرئيس الإيراني تأييدها للحفاظ على الاتفاق النووي، طالما تلتزم إيران بتعهداتها بموجب الاتفاق، داعية إلى إجراء مفاوضات في إطار أوسع ليشمل البرنامج الإيراني لتطوير الصواريخ البالستية وبحث أنشطة إيران في المنطقة، بما في ذلك في سوريا واليمن.

وأدانت المستشارة الألمانية هجمات إيران على المواقع الإسرائيلية في منطقة الجولان المحتلة، داعية إيران للمساهمة في تخفيض التصعيد في المنطقة.

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