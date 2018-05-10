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الوطن

جمارك المطار تتحفظ على مكملات غذائية كانت بحوزة بعثة منتخب رفع الاثقال

منذ 42 دقيقة
كتب: ايمن حمزة
جمارك المطار تتحفظ على مكملات غذائية كانت بحوزة بعثة منتخب رفع الاثقال

صورة أرشيفية

عثر رجال جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس، على كمية كبيرة من المكملات الغذائية بحوزة أفراد بعثة منتخب رفع الأثقال فور وصولهم قادمين من معسكر خارجي.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول بعثة منتخب رفع الأثقال، عثر رجال جمارك المطار على كميات كبيرة من المكملات الغذائية في حقائب اللاعبين، وبسؤالهم أقروا بأنها تخص الاتحاد، إلا أنهم لم يقدموا خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري يفيد باستيراد شحنة المكملات الغذائية، فتحفظت الجمارك على الحقائب، لحين استلام إخطار من الاتحاد يفيد بأن هذه الأدوية لصالحه، أو يتم تحصيل الجمارك المستحقة عليها.

كانت بعثة المنتخب الوطني لرفع الأثقال، انتهت من معسكر مغلق بأذربيجان استمر من 20 أبريل وحتى 10 مايو، استعدادا للمشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط المقرر لها شهر يونيو المقبل بإسبانيا.

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