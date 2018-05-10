4 ملايين مشاهدة لبرومو "فوق السحاب" لهاني سلامة

تجاوز البرومو الرسمي لمسلسل "فوق السحاب" بطولة النجم هاني سلامة حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة خلال أربعة أيام، منذ طرح البرومو عبر الصفحة الرسمية للمسلسل بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وجاء ذلك بعدما أثار البرومو حالة من الجدل لاستخدام صوت الشيخ محمد الطبلاوي، فضلا عن مناقشة تناول المسلسل العديد من القضايا والموضوعات المسكوت عنها كالتعصب ضد الإسلام في أوروبا وتجارة الأعضاء وغيرها من القضايا التي يتكشف عنها المسلسل حين عرضه عبر قناة "ON E" و"ON دراما" في رمضان.

مسلسل "فوق السحاب" بطولة النجم هاني سلامة، وستيفاني صليبا، وإبراهيم نصر، وعفاف ومنى عبدالغني، ونهال عنبر، وهبة عبدالغني، وميرنا نورالدين، وشادي ألفوس، وتوني ماهر، وعزة مجاهد، وتأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج سينرجي لمالكها تامر مرسي.

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