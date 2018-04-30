هبة عبدالغني طموحة وعنيدة في مسلسل هاني سلامة "بيت السحاب"

تستأنف الفنانة هبة عبدالغني، الجمعة، تصوير مشاهدها في مسلسل "فوق السحاب"، في عدد من المناطق المتفرقة بالقاهرة.

وقالت هبة، في بيان صادر عنها، إنها تجسد شخصية "مروة"، وهي بنت طموحة ذات شخصية صلبة وعنيدة، حيث ستتعرض لموقف ما سيقلب حياتها رأسا علي عقب، وتتوالي الأحداث.

مسلسل "فوق السحاب" بطولة هاني سلامة وستيفاني صليبا وإبراهيم نصر وعفاف شعيب، ومنى عبدالغني ونهال عنبر وهبة عبدالغني، وميرنا نور الدين وشادي ألفوس وتوني ماهر، وتأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبد العزيز وانتاج سنرجي لمالكها تامر مرسي.