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الوطن

وائل عبدالعزيز: انتهاء تصوير مشاهدي في "فوق السحاب" بعد 3 أيام

منذ 46 دقيقة
كتب: محمود الرفاعى
وائل عبدالعزيز: انتهاء تصوير مشاهدي في "فوق السحاب" بعد 3 أيام

وائل عبدالعزيز

يعود الفنان وائل عبد العزيز لاستكمال تصوير مشاهده بمسلسل "فوق السحاب" الأسبوع المقبل وذلك بعدما عاد فريق من تصوير المسلسل في المجر وفرنسا خلال الفترة السابقة.

وقال عبدالعزيز، إنه أوشك على الانتهاء من تصوير المسلسل تماما حيث لا يتبقى له سوى ثلاث أيام وينتهي من تصوير مشاهده بالعمل المقرر عرضه خلال ماراثون رمضان المقبل عبر شاشة قناة ON E وON دراما.

ويعد عبد العزيز جمهوره بتقديمه خلال أحداث مسلسل "فوق السحاب" شخصية مختلفة تماما وجديد عليه وعلى المشاهدين في رمضان فضلا عن كونها تحمل العديد من المفاجآت لهم على مدار حلقات المسلسل، مؤكدًا أنه يبحث دائما عن الشخصيات والأدوار الغريبة وغير التقليدية بالنسبة له والجديدة على أعين المشاهدين والتي تكون بعيدة كل البعد عن شخصيته في الواقع خاصة أنه لا يريد التواجد في عمل فني لمجرد فكرة التواجد ولكنه حريص على تقديم الأدوار المميزة التي تترك علامة وبصمة لدى المتفرج ولا تمر مرور الكرام وهذا الأمر يجعله يدقق بعناية شديدة قبل الإقدام على المشاركة في أي عمل فني لكونه يريد دائما البعد عن التكرار وتقديم جميع الشخصيات منها الطيب والرومانسي والشرير والفلاح والضابط والبدوي وكل الأدوار. 

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