بالصور| حفل ختام "التغلب على الأمراض المتوطنة" بـ"طب عين شمس"

اختتمت كلية الطب جامعة عين شمس الدورة التدريبية "التغلب على الأمراض المتوطنة المهملة في أفريقيا" ضمن برنامج التعاون الثلاثي بين كلية الطب وهيئة التعاون الدولي اليابانية JICA، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية.

حضر حفل الختام الدكتور محمود المتيني عميد الكلية، والدكتور أيمن صالح مدير عام مستشفيات جامعة عين شمس، والدكتورة سامية عبده نائب مدير المستشفيات، رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية، ممثل عن الوكالة المصرية للتنمية بوزارة الخارجية، والملحق الطبي السوداني، وممثلين عن سفارات الدول الأفريقية المشاركة في البرنامج، حيث تم توزيع شهادات إتمام البرنامج على الطلاب.

ويضم البرنامج 16 متدرباً من السودان، إثيوبيا، كينيا، الكونغو الديمقراطية، نيجيريا، الصومال، غانا، سيراليون، مالاوي، بوروندي، جيبوتي، إريتريا، ليبيريا، السنغال، جنوب السودان، تنزانيا، اوغندا، وزامبيا.