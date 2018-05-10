تسجيل الدخول

الوطن

بالصور| حفل ختام "التغلب على الأمراض المتوطنة" بـ"طب عين شمس"

منذ 32 دقيقة
كتب: أحمد أبو ضيف
بالصور| حفل ختام "التغلب على الأمراض المتوطنة" بـ"طب عين شمس"

جانب من الندوة

اختتمت كلية الطب جامعة عين شمس الدورة التدريبية "التغلب على الأمراض المتوطنة المهملة في أفريقيا" ضمن برنامج التعاون الثلاثي بين كلية الطب وهيئة التعاون الدولي اليابانية JICA، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية.

حضر حفل الختام الدكتور محمود المتيني عميد الكلية، والدكتور أيمن صالح مدير عام مستشفيات جامعة عين شمس، والدكتورة سامية عبده نائب مدير المستشفيات، رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية، ممثل عن الوكالة المصرية للتنمية بوزارة الخارجية، والملحق الطبي السوداني، وممثلين عن سفارات الدول الأفريقية المشاركة في البرنامج، حيث تم توزيع شهادات إتمام البرنامج على الطلاب.

ويضم البرنامج 16 متدرباً من السودان، إثيوبيا، كينيا، الكونغو الديمقراطية، نيجيريا، الصومال، غانا، سيراليون، مالاوي، بوروندي، جيبوتي، إريتريا، ليبيريا، السنغال، جنوب السودان، تنزانيا، اوغندا، وزامبيا.

أخبار متعلقة

"طب عين شمس" يستعد لإجراء جراحة نادرة لسيدة يبلغ وزنها 300 كيلو

"طب عين شمس" يستعد لإجراء جراحة نادرة لسيدة يبلغ وزنها 300 كيلو
ختام دورة "التغلب على الأمراض المتوطنة في أفريقيا" بـ"طب عين شمس" غدا

ختام دورة "التغلب على الأمراض المتوطنة في أفريقيا" بـ"طب عين شمس" غدا
4 مايو.. "طب عين شمس" تعقد مؤتمرها الدولي الأول للتشخيص وأشعة المخ

4 مايو.. "طب عين شمس" تعقد مؤتمرها الدولي الأول للتشخيص وأشعة المخ
مشادة بين نائب وعميد "طب عين شمس" بسبب "التجارب السريرية"

مشادة بين نائب وعميد "طب عين شمس" بسبب "التجارب السريرية"

التعليقات

مصر تنافس على رئاسة

أحدث الأخبار

بالأسماء| الإمارات تدرج 9 كيانات وأفراد إيرانيين في قائمة الإرهاب

بالأسماء| الإمارات تدرج 9 كيانات وأفراد إيرانيين في قائمة الإرهاب

عاجل| زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق لـ7 جنيهات.. والتطبيق غدا

عاجل| زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق لـ7 جنيهات.. والتطبيق غدا

مصرع وإصابة شابين صعقا في قنا

مصرع وإصابة شابين صعقا في قنا

هبوط أرضي مفاجئ أمام مقابر العيسوي بالمنصورة

هبوط أرضي مفاجئ أمام مقابر العيسوي بالمنصورة

روحاني: إيران لا تريد "توترات جديدة" في المنطقة

روحاني: إيران لا تريد "توترات جديدة" في المنطقة

اختيارات الوطن

كتالوج الامتحانات| نصائح للطلاب للحفاظ على الهدوء خلال المذاكرة

كتالوج الامتحانات| نصائح للطلاب للحفاظ على الهدوء خلال المذاكرة

سامي عبد الراضي يكتب: 13 سؤالًا في «مذبحة الرحاب».. قد تحل اللغز

سامي عبد الراضي يكتب: 13 سؤالًا في «مذبحة الرحاب».. قد تحل اللغز

من هو قاسم سليماني الذي تزعم إسرائيل أنه قصف أراضيها؟

من هو قاسم سليماني الذي تزعم إسرائيل أنه قصف أراضيها؟

"رحلة أفضت لإهانة".. مشرفة "الشباب والرياضة" تصف ذوي إعاقة بـ"العجزة"

"رحلة أفضت لإهانة".. مشرفة "الشباب والرياضة" تصف ذوي إعاقة بـ"العجزة"

رمضان يُنعش سوق الفراشة.. يا رب كتر أرزاقنا

رمضان يُنعش سوق الفراشة.. يا رب كتر أرزاقنا

الأكثر قراءة

عاجل