البابا يلقي كلمة مسجلة في افتتاح احتفالية ظهور العذراء بكنيسة الزيتون

عرض منظمو احتفالية اليوبيل الذهبي لتجلي العذراء بكنيسة الزيتون كلمة مسجلة للبابا تواضروس الثاني تناول فيها فضائل العذراء.

كانت الاحتفالات قد بدأت صباح اليوم بإقامة 4 قداسات بالكنيسة القديمة والكاتدرائية شارك فيها 5 من أساقفة الكنيسة تلتهم في المساء صلاة العشية ودورة السيدة العذراء.

وتحتفل كنيسة السيدة العذراء بالزيتون اعتبارًا من اليوم وحتى صباح الأحد بذكرى مرور خمسين سنة على تجلي العذراء بالكنيسة ذاتها، والذي بدأ يوم 6 أبريل من عام 1968 واستمر وقتها لفترة كبيرة.

وتتضمن الاحتفالات العديد من الفقرات من كلمات لأساقفة الكنيسة والكهنة إلى جانب فقرات تسجيلية تؤرخ لحدث التجلي.