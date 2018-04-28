بالصور| الكنيسة تحيي "أربعين أنطونيوس" بحضور 4 أساقفة

أحيت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح اليوم، قداس ذكرى الأربعين للأنبا أنطونيوس، أسقف منفلوط وتوابعها، بدير الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط في محافظة أسيوط، وسط مشاركة شعبية كبيرة.

وشارك في القداس من أساقفة الكنيسة إلى جانب الأنبا يوأنس أسقف أسيوط والنائب البابوى لإيبارشية منفلوط، كل من: "الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، والأنبا بطرس الأسقف العام، والأنبا لوكاس أسقف ابنوب والفتح، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق".

كان الأنبا أنطونيوس أسقف منفلوط توفي 18 مارس الماضي عن عمر ناهز 67 سنة، قضى 32 سنة منها أسقفًا لإيبارشية منفلوط وتوابعها.