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الوطن

"آداب المنيا" تنظم المهرجان الـ21 لمشروعات تخرج قسم الإعلام

منذ 31 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
"آداب المنيا" تنظم المهرجان الـ21 لمشروعات تخرج قسم الإعلام

مهرجان تخرج آداب إعلام بالمنيا

شهد الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا المهرجان الإعلامي لمشروعات تخرج قسم الإعلام بكلية الآداب بالجامعة، بحضور الدكتور مصطفى عبد النبي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد نور الدين السبعاوي، عميد كلية الآداب، والدكتورة سلوى أبو العلا الشريف، رئيس قسم الإعلام، والدكتور محمد سعد إبراهيم، عميد المعهد الدولي للإعلام بأكاديمية الشروق، والدكتور محمد زين، عميد كلية الإعلام بجامعة بنى سويف، والدكتور حسن علي، العميد السابق لكلية الإعلام جامعة السويس، والإعلامي محمد سعيد محفوظ، والإعلامي محمد حسان بالتلفزيون المصري، ولفيف من الإعلاميين والصحفيين .

وعبر أبو المجد عن سعادته بتنظيم هذا المهرجان الذي يعد فرصة للكشف عن طاقات الطلاب الإبداعية في مجال الإعلام، والاستفادة من خبرات كبار الإعلاميين بمصر مشيداً بما قدمه الطلاب من مشروعات تخرج هادفه تعبر عن وعيهم وإبداعاتهم.

ووجه رئيس الجامعة طلاب قسم الإعلام بالتحلي بالصدق والسمات الأخلاقية العالية التي تجعل من الإعلام مصدر ثقة لدى مستمعيه ومشاهديه، لما يقع عليه من دور كبير في مساندة الشعوب وتحقيق نهضتها ونشر الوعى، ومؤكداً بأن الكلمة الصادقة هي ضمير الشعب الحر.

وأعلن محكمي المهرجان عن فوز الفيلم التسجيلي لشعبة الإذاعة والذي جاء بعنوان "جواهر مدفونة" بالمركز الأول وتدور أحداثه حول الموهوبين وتسليط الضوء عليهم بمجالات الابتكار والفن، كما فاز بالمركز الأول بنفس الشعبة مشروع "راديو الجامعة"، كما فاز أيضاً بالمركز الأول مشروع تخرج شعبة الصحافة بعنوان "أخبار الجامعة"، وفاز مشروع تخرج "بيها أحلى"  الذي يبرز دور المرأة ومكانتها في المجتمع بالمركز الأول لشعبة العلاقات العامة مناصفة مع مشروع "عافر هتوصل"، كما حصل مشروع "التنظيم" لشعبة العلاقات العامة على الامتياز بدون منافس له.

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