فنيو المترو يبدأون تشغيل بوابات العبور الجديدة تزامنا مع زيادة الأسعار

أكد المهندس علي الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أن الفنيين بدأو الآن تشغيل بوابات العبور الجديدة والتي تم تركيبها في الخطين الأول والثاني خلال الأيام القليلة الماضية والبالغ عددها نحو 850 بوابة جديدة، والتأكد من تعرفها على فئات الشرائح الجديدة لزيادة أسعار تذاكر المترو لتكون جاهزة للاستخدام بخطوط المترو الثلاثة.

وقال الفضالي، لـ"الوطن"، إنه في حال وجود أي أعطال بأي ماكينة سيتم إصلاحها فورا، موضحا أن الشركة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

يذكر أن وزارة النقل المتمثلة فى شركة المترو، أعلنت عن الزيادات الجديدة والتي سيجري تطبيقها ابتداء من صباح غد الجمعة، لتصبح كالتالي: 9 محطات بـ3 جنيهات، و16 محطة بـ5 جنيهات، و32 محطة بـ7 جنيهات.