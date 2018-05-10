تسجيل الدخول

الوطن

أسعار اشتراكات المترو بعد الزيادة: من 360 لـ700 جنيه حسب المحطات

منذ 13 دقيقة
كتب: الوطن
أسعار اشتراكات المترو بعد الزيادة: من 360 لـ700 جنيه حسب المحطات

صورة أرشيفية

قرّرت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تغيير منظومة إدارة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق، وذلك ابتداءً من صباح الغد الجمعة.

وتناشد وزارة النقل مستخدمي المترو بصفة مستمرة بعمل اشتراكات مخفضة ومدعمة لعدد 180 رحلة خلال الثلاث أشهر أيهما أقرب.

الوطن تنشر الأسعار الجديدة لاشتراكات المترو بعد زيادة التذاكر:

المرحلة الأولى حتى 8 محطات بمبلغ 360 جنيه، وفيها يبلغ سعر التذكرة 2 جنيه بنسبة تخفيض 33%.

والمرحلة الثانية لعدد 16 محطة بمبلغ 450 جنيها وفيها يبلغ سعر التذكرة اثنان ونصف جنيه بنسبة تخفيض 50%.

والمرحلة الثالثة لـ26 محطة بمبلغ 535 جنيها، وفيها يبلغ سعر التذكرة اثنان جنيه و97 قرشا بنسبة تخفيض 57.5%.

والمرحلة الرابعة لعدد 37 محطة بمبلغ 700 جنيه وفيها يبلغ سعر التذكرة ثلاث جنيهات و89 قرشا بنسبة تخفيض 44.4%.

وأكدت الوزارة أنه تم عدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، بحيث أن اشتراك الطلبة لعدد 25 محطة بمبلغ 33 جنيهًا وعدد 35 محطة بمبلغ 41 جنيهًا، وأسعار اشتراكات ذوي الاحتياجات الخاصة لعدد 25 محطة بمبلغ 22 جنيهًا، وعدد 35 محطة بمبلغ 27 جنيهًا، وأسعار اشتراكات كبار السن بعدد 35 محطة بمبلغ 135 جنيه، على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال الثلاث أشهر أيهما أقرب.

زيادة أسعار تذاكر المترو

وزير النقل: زيادة أسعار تذاكر المترو في صالح المواطن

وزير النقل: زيادة أسعار تذاكر المترو في صالح المواطن
وزير النقل: جهات حكومية ضمن المتعدين على أراضي السكة الحديد

وزير النقل: جهات حكومية ضمن المتعدين على أراضي السكة الحديد
وزير النقل: نعمل على تحويل منظومة السكة الحديد إلى نظام إليكتروني

وزير النقل: نعمل على تحويل منظومة السكة الحديد إلى نظام إليكتروني
فنيو المترو يبدأون تشغيل بوابات العبور الجديدة تزامنا مع زيادة الأسعار

فنيو المترو يبدأون تشغيل بوابات العبور الجديدة تزامنا مع زيادة الأسعار
متحدث "النقل": رفع أسعار تذاكر المترو لتطوير المنظومة

متحدث "النقل": رفع أسعار تذاكر المترو لتطوير المنظومة
"أصلها بربع جنيه".. تذكرة المترو ترتفع 28 ضعفا بعد 30 سنة

"أصلها بربع جنيه".. تذكرة المترو ترتفع 28 ضعفا بعد 30 سنة
إجراءات أمنية مشددة بمحطات مترو الأنفاق بعد رفع أسعار التذاكر

إجراءات أمنية مشددة بمحطات مترو الأنفاق بعد رفع أسعار التذاكر
"المترو": صرافو الخطوط الثلاثة يتسلمون منشور زيادة أسعار التذاكر

"المترو": صرافو الخطوط الثلاثة يتسلمون منشور زيادة أسعار التذاكر
عاجل| زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق لـ7 جنيهات.. والتطبيق غدا

عاجل| زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق لـ7 جنيهات.. والتطبيق غدا

التعليقات

3 و5 و7 جنيهات.. أسعار تذاكر المترو الجديدة

أحدث الأخبار

"زراعة النواب" تلتقي صيادي القصير في البحر الأحمر لحل مشكلاتهم

"زراعة النواب" تلتقي صيادي القصير في البحر الأحمر لحل مشكلاتهم

"ON E" توقف برنامجي أماني الخياط ويوسف الحسيني.. والإعلامية تعلق

"ON E" توقف برنامجي أماني الخياط ويوسف الحسيني.. والإعلامية تعلق

وزير النقل: زيادة أسعار تذاكر المترو في صالح المواطن

وزير النقل: زيادة أسعار تذاكر المترو في صالح المواطن

"بوزن سيارة متوسطة الحجم".. تعرف على أكبر عملة مالية في العالم

"بوزن سيارة متوسطة الحجم".. تعرف على أكبر عملة مالية في العالم

فيديو| طائرتان أمريكيتان تطاردان جسما فضائيا غريبا

فيديو| طائرتان أمريكيتان تطاردان جسما فضائيا غريبا

اختيارات الوطن

"أصلها بربع جنيه".. تذكرة المترو ترتفع 28 ضعفا بعد 30 سنة

"أصلها بربع جنيه".. تذكرة المترو ترتفع 28 ضعفا بعد 30 سنة

كتالوج الامتحانات| نصائح للطلاب للحفاظ على الهدوء خلال المذاكرة

كتالوج الامتحانات| نصائح للطلاب للحفاظ على الهدوء خلال المذاكرة

سامي عبد الراضي يكتب: 13 سؤالًا في «مذبحة الرحاب».. قد تحل اللغز

سامي عبد الراضي يكتب: 13 سؤالًا في «مذبحة الرحاب».. قد تحل اللغز

من هو قاسم سليماني الذي تزعم إسرائيل أنه قصف أراضيها؟

من هو قاسم سليماني الذي تزعم إسرائيل أنه قصف أراضيها؟

"رحلة أفضت لإهانة".. مشرفة "الشباب والرياضة" تصف ذوي إعاقة بـ"العجزة"

"رحلة أفضت لإهانة".. مشرفة "الشباب والرياضة" تصف ذوي إعاقة بـ"العجزة"

الأكثر قراءة

عاجل