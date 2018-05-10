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الوطن

إجراءات أمنية مشددة بمحطات مترو الأنفاق بعد رفع أسعار التذاكر

اليوم PM 09:57
كتب: توفيق شعبان
إجراءات أمنية مشددة بمحطات مترو الأنفاق بعد رفع أسعار التذاكر

مترو الأنفاق صورة أرشيفية

شهدت محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة، منذ قليل، إجراءات أمنية مشددة من رجال شرطة النقل والمواصلات، لتأمين مداخلها ومخارجها والأرصفة، وذلك عقب الإعلان عن رفع أسعار تذاكر المترو، والتي سيتم تطبيقها بدءًا من صباح غدٍ الجمعة، 11 مايو، والتى جاءت كالتالي، "9 محطات بـ3 جنيهات، و16 محطة بـ5 جنيهات، و32 محطة بـ7 جنيهات".

ومن جانبه، أكد المهندس علي الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أن هناك إجراءات أمنية مشددة على جميع المحطات، مشيرا إلى وجود كمائن ثابتة ومتحركة بالمحطات، تحسبا لحدوث أي شيئ يؤثر على حركة تشغيل القطارات.

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