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الوطن

جمال العدل: لدينا 7 بدائل لـ"on" بعد رفضها عرض "أرض النفاق"

أمس PM 11:21
كتب: ضحى محمد
جمال العدل: لدينا 7 بدائل لـ"on" بعد رفضها عرض "أرض النفاق"

كواليس مسلسل "أرض النقاق"

أكد المنتج جمال العدل، عدم عرض مسلسل "أرض النفاق" للنجم محمد هنيدى على شاشة "on".

وقال لـ"الوطن"، فى أول تعليق على الأزمة: "لا أعلم السبب وراء ذلك، وهذا يرجع لإدارة القناة، وكما أنا لها مطلق الحرية في عرض ما تريد، فنحن كشركة إنتاج سنسوِّق للمسلسل، خاصة أننا لدينا 7 قنوات أخرى سنعرض عليها عرض العمل على شاشاتهم خلال رمضان المقبل".

وأضاف: "هنيدي يشعر بحزن شديد، فهو نجم كبير، وكان يود أن يلتقي بالجمهور المصري، على الرغم من أنه سيلتقي بهم من خلال القنوات العربية"، متابعا: "المسلسل عظيم وسيلاقي نجاحا كبيرا باذن الله".

يذكر أن محمد هندي، أعلن، مساء اليوم، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "آسف يا جماعة إنكوا مش هتقدروا تشوفوا مسلسلي أرض النفاق لأسباب لا يعلمها أحد إلا قناة أون تي في.. كنت فرحان جدا بدعم الجمهور للمسلسل، بس واضح إن القناة كان ليها رأي تاني، ومش عارف هكمل تصوير ولا لأ. معرفش هنشوف بعض في أعمال قريبة ولا لأ.. لله الأمر من قبل ومن بعد، وأشوفكوا على خير".

وكان المسلسل شهد حالة من الجدل، بعد اختيار الفنان سامي مغاوري بشكل نهائي لتجسيد الشخصية التي يقدمها الإعلامي إبراهيم عيسى، ضمن أحداثه، بعد اعترض التلفزيون السعودي على وجوده ضمن أبطال المسلسل.

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