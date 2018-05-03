تسجيل الدخول

الوطن

جمال العدل: لا صحة لعدم عرض التليفزيون السعودي لـ"أرض النفاق"

منذ 16 دقيقة
كتب: ضحى محمد
جمال العدل: لا صحة لعدم عرض التليفزيون السعودي لـ"أرض النفاق"

كواليس مسلسل "أرض النقاق"

نفى المنتج جمال العدل بشأن ما تردد عن مسلسل "أرض النفاق" الذي يؤدي بطولته محمد هنيدي بعدم عرضه على التليفزيون السعودي.

وقال العدل في تصريحات لـ"الوطن"، إنه لا صحة لما تردد حول استبعاده من العرض بسبب مشاركة الإعلامي إبراهيم عيسى ضمن فريق العمل وأن العمل سيعرض كما هو، الأمر ذاته مع مسلسل "اختفاء" لنيللي كريم، ومسلسل "لدينا أقوال أخرى" ليسرا.

المسلسل من تأليف أحمد عبدالله وإخراج كل من سامح عبدالعزيز ومحمد جمال العدل، وهو العمل المأخوذ عن فيلم "أرض النفاق" الذي قدمه الفنان فؤاد المهندس، وهو مأخوذ أيضا من رواية للأديب يوسف السباعي.

أخبار متعلقة

هشام عباس يغني تتر مسلسل أرض النفاق

هشام عباس يغني تتر مسلسل أرض النفاق
هنا شيحة: محمد هنيدي سبب مشاركتي في "أرض النفاق"

هنا شيحة: محمد هنيدي سبب مشاركتي في "أرض النفاق"
هنا شيحة بعد تصويرها 70% من "أرض النفاق": "مشوفتش الفيلم قبل كده"

هنا شيحة بعد تصويرها 70% من "أرض النفاق": "مشوفتش الفيلم قبل كده"

عودة أرض النفاق
هنا شيحة: لم أشاهد فيلم "أرض النفاق".. ومقارنتي بشويكار ظالمة

هنا شيحة: لم أشاهد فيلم "أرض النفاق".. ومقارنتي بشويكار ظالمة

التعليقات

الخطايا الـ10 تطارد «البدرى»

أحدث الأخبار

"الزراعة" تطمئن المواطنين: "البطيخ آمن تماما"

"الزراعة" تطمئن المواطنين: "البطيخ آمن تماما"

مصطفى الفقي مشيدا بوزيرة الهجرة: "هي وزوجها بعتبرهم أولادي"

مصطفى الفقي مشيدا بوزيرة الهجرة: "هي وزوجها بعتبرهم أولادي"

سهير عبدالقادر: أتمنى إنشاء بيت للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

سهير عبدالقادر: أتمنى إنشاء بيت للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

بالفيديو| عمرو أديب: "جماهير مصر بقت بتشجع ليفربول كأنه فريق مصري"

بالفيديو| عمرو أديب: "جماهير مصر بقت بتشجع ليفربول كأنه فريق مصري"

جمال العدل: لا صحة لعدم عرض التليفزيون السعودي لـ"أرض النفاق"

جمال العدل: لا صحة لعدم عرض التليفزيون السعودي لـ"أرض النفاق"

اختيارات الوطن

حسن معروف يكتب: أحب أن أكون «من ناسه»

حسن معروف يكتب: أحب أن أكون «من ناسه»

محمود الجارحى يكتب: «مهووس حوادث»

محمود الجارحى يكتب: «مهووس حوادث»

عبدالله عويس يكتب: حكاية «مواطن»

عبدالله عويس يكتب: حكاية «مواطن»

منى السداوى تكتب: 6 سنوات هى الحياة

منى السداوى تكتب: 6 سنوات هى الحياة

منة عبده تكتب: «أنا أصغر واحدة فى ناسه»

منة عبده تكتب: «أنا أصغر واحدة فى ناسه»

الأكثر قراءة

عاجل