جمال العدل: لا صحة لعدم عرض التليفزيون السعودي لـ"أرض النفاق"

نفى المنتج جمال العدل بشأن ما تردد عن مسلسل "أرض النفاق" الذي يؤدي بطولته محمد هنيدي بعدم عرضه على التليفزيون السعودي.

وقال العدل في تصريحات لـ"الوطن"، إنه لا صحة لما تردد حول استبعاده من العرض بسبب مشاركة الإعلامي إبراهيم عيسى ضمن فريق العمل وأن العمل سيعرض كما هو، الأمر ذاته مع مسلسل "اختفاء" لنيللي كريم، ومسلسل "لدينا أقوال أخرى" ليسرا.

المسلسل من تأليف أحمد عبدالله وإخراج كل من سامح عبدالعزيز ومحمد جمال العدل، وهو العمل المأخوذ عن فيلم "أرض النفاق" الذي قدمه الفنان فؤاد المهندس، وهو مأخوذ أيضا من رواية للأديب يوسف السباعي.