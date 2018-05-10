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الوطن

بعد رفع تذكرة المترو.. أسامة كمال لوزير النقل: "ليه يوم الخميس؟"

أمس PM 11:08
كتب: ضحى محمد
بعد رفع تذكرة المترو.. أسامة كمال لوزير النقل: "ليه يوم الخميس؟"

اسامة كمال

وجه الإعلامي أسامة كمال، رسالة لاذعة لوزير النقل الدكتور هشام عرفات على قرار زيادة أسعار المترو من 3 لـ7 جنيهات، بحسب عدد المحطات، قائلا: "لماذا هذا القرار المفاجئ يا سيادة الوزير، وليه يوم الخميس، وليه في نصف الشهر وليه قبل شهر رمضان".

وأضاف كمال عبر برنامجه "مساء dmc"، اليوم الخميس، أن شركة المترو بعتت التعليمات للمحطات الخطوط الثلاثة بالأسعار الجديدة لأسعار التذاكر وهيتم تطبيقها من صباح الجمعة، وتشمل تقسيم المحطات لثلاثة مناطق، بحيث تكون المنطقة الأولى من محطة إلى 9 محطات وسعر تذكرتها 3 جنيهات للكوامل و2 جنيه للأنصاف.

وطالب كمال، أصحاب العمل والمصانع بتحمل تكلفة ارتفاع أسعار المترو، كنوع من التعاطف مع العمال البسطاء.

زيادة أسعار تذاكر المترو

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