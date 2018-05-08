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الوطن

اليوم.. أسامة كمال يناقش وضع قواعد للإنتاج الدارمي بـ"مساء dmc"

منذ 38 دقيقة
كتب: ضحى محمد
اليوم.. أسامة كمال يناقش وضع قواعد للإنتاج الدارمي بـ"مساء dmc"

اسامة كمال

يناقش الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء Dmc"، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءا، ملف السبق الصحفي، ويجيب عن سؤل حول: "هل يحطم مصداقية مواقع الأخبار ومن يراجع صحة الخبر قبل النشر؟".

ويحلل الفقرة مع أسامة كمال، كلا من محمد إبراهيم الدسوقي رئيس تحرير بوابة الأهرام، مصطفى ثابت رئيس تحرير بوابة الفجر، ومحمد عبدالرحمن رئيس تحرير إعلام دوت أورج.

وفي الفقرة الثانية، يلتقي كمال السينارست عاطف بشاي والناقدة خيرية البشلاوي والمنتج ممدوح شاهين، وهل يمكن وضع قواعد ثابتة للإنتاج الدارمي، وهل نحتاج لتطبيق معايير محددة.

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