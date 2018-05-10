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الوطن

ختام فعاليات النسخة الثانية لنموذج محاكاة الجامعة المصرية بجامعة قنا

منذ 53 دقيقة
كتب: رجب آدم
ختام فعاليات النسخة الثانية لنموذج محاكاة الجامعة المصرية بجامعة قنا

جامعة جنوب الوادي ختام نموذج المحاكاة

اختتمت جامعة جنوب الوادي، اليوم، فعاليات نموذج المحاكاة، والذي تضمن 4 جلسات رئيسية تناولت عدة قضايا جامعية شاملة كافة قطاعات الجامعة المختلفة مستندة على استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأشاد رئيس جامعة جنوب الوادي بفكرة نموذج المحاكاة كأول برنامج تدريبي يهتم ببناء وإعداد قيادات شابة ليكونوا صف ثان من القيادات المستقبلية، كما أشاد بكافة المقترحات التي قدمها شباب المحاكاة اليوم وضرورة البدء والعمل على تنفيذها.

يذكر أن النسخة الثانية لنموذج محاكاة الجامعة المصرية استهدفت عدد 27 من شباب أعضاء هيئة التدريس لتأهيلهم للقيادة بمختلف كليات الجامعة بمقر الجامعة بقنا وفروعها. وفى نهاية الاحتفالية تم تكريم كل من السادة المدربين والمتدربين بالنموذج، وأشاد الدكتور عباس منصور بجهود القائمين بالإشراف على النموذج وتنفيذه وهم الدكتور حسين محمد عبد الباسط والدكتورة نجوى الهوارى والدكتور محمد رمضان والدكتور محمد حمدي ووجه بضرورة استكمال وعقد سلسلة من نماذج المحاكاة لتشمل أكبر عدد من شباب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

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