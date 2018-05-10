"الارتقاء بالخدمات الصحية" ندوة في "إعلام المحلة"

نظم مركز إعلام المحلة الكبرى، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع الإدارة الصحية ثان المحلة، ندوة موسعة بمقر الإدارة الصحية، بحضور كل من الدكتور السيد قاعود مدير الإدارة الصحية ثان المحلة الكبرى، وذلك تحت عنوان "الارتقاء بالخدمات الصحية في ضوء استراتيجية مصر 2030 ".

بدأت الندوة بالتعريف باستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وأهدافها العامة بأن تكون مصر بحلول عام 2030 من أفضل 30 دولة على مستوى حجم الاقتصاد و تنافسية الأسواق ومكافحة الفساد والتنمية البشرية وجودة الحياة .

وأشار قاعود إلى أن محاور الاستراتيجية تشمل البعد البيئي والبعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي وفى القلب منه الصحة التي أولها الدستور مع التعليم أهمية خاصة حيث رصد الدستور للإنفاق على الصحة 3% من الناتج الإجمالي المحلى في حين أن إجمالي ما يجرى صرفه الآن 1.5% من الناتج الإجمالي المحلى .

وأكد قاعود أن مؤشرات قياس الصحة الحالية غير مرضية فعلى سبيل المثال فإن نصيب الفرد من الإنفاق على الرعاية الصحية 152 دولار في العام في حين أن المستهدف أن يصل معدل الإنفاق على الفرد 600 دولار في العام حتى يحصل على خدمة صحية متميزة .

وفى سياق متصل أشار قاعود أن التأمين الصحي يغطى 58% من المواطنين ومن المنتظر أن يصل إلى 100% وسيتم ذلك بتطبيق قانون التأمين الصحي الجديد الذى بدأ تطبيقه التجريب في بعض المحافظات .

وأشار قاعود إلى أن أهم برامج الصحة التى يتم تطبيقها للوصول إلى نظام صحى متكامل ويتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز منها برنامج تطبيق التغطية الصحية الشاملة ورفع جودة الخدمات الصحية وتعزيز البرامج الوقائية والصحية وتطوير قطاع الدوائع وكذلك الموارد البشرية وغيرها من البرامج التى تهدف إلى الإرتقاء بالمنظومة الصحية.

وفى ختام الندوة شدد قاعود على أن هناك مجموعة من التحديات التث تواجه تطبيق الاستراتيجية ومنها ضعف الموارد المالية و ضعف الوعى بأهمية الصحة العامة وكذلك نظام الإحالة الصحية ضعيف للغاية وأكد أن الدولة بدأت في مواجهة تلك التحديات بالاستثمار في مجال الصحة دون التأثير على البعد الإجتماعي في المنظومة الصحية وشدد على ضرورة أن يقوم الأطباء والصيادلة بتطوير أنفسهم وصقل مهرتهم عن طريق التدريب .

حضر اللقاء عدد من الصيادلة وأطباء الأسنان و عاملين بالإدارة الصحية ثان المحلة .

وأدار اللقاء محمود السمري الإعلامي بمركز إعلام المحلة الكبرى و بإشراف كلا من مصطفى حسين يوسف مدير المركز وسمير مهنا مدير عام إعلام وسط الدلتا .