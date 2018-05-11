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الوطن

شريف حبيب يشيد بتطور الاستثمار الصيني ببني سويف

اليوم AM 12:27
كتب: عمرو رجب
شريف حبيب يشيد بتطور الاستثمار الصيني ببني سويف

المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف

أشاد المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف بمستوى وتطور الاستثمار الصيني على أرض المحافظة والذي يؤكد على التعاون المثمر بين مصر والصين الذي يشهد أفضل أحواله في تلك الفترة، لافتا إلى أن ضخ مزيد من الاستثمارات وإقامة العديد من المشروعات يعد أمرا جيدا للغاية ودليلا واضحا على تنافسية المقومات التي تمتلكها المحافظة في مجال الاستثمار وامتلاكها مناطق صناعية واعدة، وأن المناخ الاستثماري في مصر أصبح مؤهلا وجاذبا لمزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

جاء ذلك على خلفية زيارة وفد صيني "ضم مسؤولي شركة أنجل ييست الصينية" لمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإعلان الشركة عن قيمة الاستثمارات في التوسعات الجديدة لمصنع خميرة أنجل ييست بمنطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بني سويف شرق النيل والتي وصلت إلى ما يقارب الـ55 مليون دولار لإضافة منتجات وأنشطة جديدة مثل مكسبات الطعم وأسمدة وأعلاف لتصل إجمالي الاستثمارات بشركة أنجل ببني سويف "بعد إضافة قيمة التوسعات الجديدة" إلى 152 مليون دولار (حسب تصريحات مسؤولي الشركة)، وتبلغ الطاقة الإنتاجية حاليا للمصنع 25 ألف طن من الخميرة الجافة، ويتم تصديرها إلى 168 دولة عربية وأوربية، بنسبة تصل إلى 95% من المنتج، بقيمة إيرادات 40 مليون دولار في عام 2017، والـ5% الباقية للسوق المحلي، ويعمل بالمصنع 500 عامل ما بين مهندسين ومسؤولي خطوط إنتاج وعمال وفنيين، وحوالي 95% منهم من أبناء بني سويف، وسوف يصل هذا العدد إلى 1000 عامل خلال التوسعات الجارية.

وتنتج مجموعة أنجل بشكل عام، الخميرة ومكونات الخبز ومستخلصات الخميرة ومنتجات التوابل ومنتجات صحية للإنسان ومستخلصات الخميرة وخميرة الوقود (الإيثانول) والإنزيمات ومنتجات تغذية الحيوانات وأسمدة حيوية وأعلاف حيوانية.

كما تجدر الإشارة إلى أن محافظ بني سويف في وقت سابق قام بزيارة المصنع، تفقد خلالها خط الإنتاج والمراحل التي يمر بها المنتج، ومنظومة العمل التي تعتمد على أحدث الأجهزة في هذا المجال، حيث تجول داخل أقسام المصنع والعنابر والمعامل وتابع جانبا من مراحل الإنتاج بالمصنع والذي يطبق أحدث التكنولوجيا والأجهزة في عمليات الإنتاج.

وصرح خلالها المهندس عمرو أحمد نائب مدير عام المصنع أن الشركة تعتزم ضخ مزيد من الاستثمارات والتوسع في الأنشطة والإنتاج، حيث يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من 20 ألف طن سنويا إلى 35 طن سنويا من الخميرة، ويستدف أيضا إضافة نشاط البيكنج باودر، وإنشاء مركزا بحثيا للأبحاث العلمية المتعلقة بمنتجات الشركة.

كما استقبل المحافظ أمس الأربعاء بديوان عام المحافظة، وفدا من حكومة مدينة يتشانج بجمهورية الصين الشعبية، حيث ضم كل من السيد زو جي، نائب محافظ مدينة يتشانج، ووانج يوا انتشنج مدير عام الشؤون الاقتصادية والتطوير التكنولوجي لمدينة يتشانج، وجين بنج مدير مكتب الحفاظ على المياه والطاقة الكهرومائية، وتساي لو نائب مكتب الشؤون الخارجية لمدينة يتشانج، ويي شيفونج رئيس مجموعة شركات أنجل ييست، والتي جاءت في مستهل زيارة الوفد إلى مصر.

 

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