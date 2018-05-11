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الوطن

بالفيديو| القرموطي يستضيف حمارا على الهواء

اليوم AM 12:33
كتب: محمود البدوي
بالفيديو| القرموطي يستضيف حمارا على الهواء

القرموطي مع الحمار

استهل الإعلامي جابر القرموطي، برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع على قناة "النهار"، باستضافة حمار على الهواء، احتفالًا باليوم العالمي للحمير.

وأوضح القرموطي أن اليوم العالمي للحمير يصادف 8 مايو من كل عام، وتحتفل به الجمعيات المهتمة بالرفق بالحيوان.

وأضاف القرموطي أن الحمير في مصر يتعرضون لأذى بالغ، موضحًا: "الناس بتضرب الحمار وهي طالعة مطلع، وهي نازلة المطلع تضربه برضوا، ولو واحد قالهم ليه كده ممكن ينضرب هو كمان".

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