"الصحة": نصيب الفرد في التأمين الصحي سيزيد من 187 جنيها إلى 2100

قال الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، إن الملاءة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل التي ستدعم مليون مواطن، ستبلغ 12 مليار جنيه، لافتًا إلى أن نصيب الفرد بالتأمين الصحي سيرتفع من 187 جنيه إلى 2100 جنيه.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، أن الإنفاق المالي يلعب دورًا كبيرًا في تطوير الخدمة الصحية، مؤكدًا: "الخدمة الصحية تساوي فلوس".

وتابع: "نملك 256 مصنع مستلزمات أدوية في مصر، حاصلة على رخصة عالمية، ولكننا لم نصل إلى القدرة اللازمة للتصنيع".

وأردف: "مكنتش متخيل إن البلد هيبقى فيها مصنع واحد للمفاصل الصناعية، دلوقتي بقى في أكتر من 6 مصانع".