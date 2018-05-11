"النقل" عن زيادة أسعار التذاكر: "المترو يحقق خسائر بـ815 مليون جنيه"

قال محمد عز، مستشار وزير النقل، إنه كان لا بد من زيادة أسعار تذاكر المترو، من أجل تقليل العجز بالمترو، موضحًا أنه حقق خسائر متراكمة بحوالي 815 مليون جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، أن زيادة أسعار التذاكر ستؤدي إلى تحسين الخدمة المقدمة للركاب، موضحًا أن الوزارة تسعى إلى تطوير الخط الأول للمترو، وتحسين نظام الإشارات، واستيراد 32 قطرا مكيفا لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة، وهو ما لا تتحمله شبكة الكهرباء بالمترو.