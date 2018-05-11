رئيس "المترو" في أول أيام تطبيق الزيادة: نقدم خدمات مميزة للركاب

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إن حركة مسير القطارات منتظمة بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، منذ صباح اليوم الجمعة الموافق 11 مايو الحالي، تزامنا مع أول أيام تطبيق زيادة أسعار التذاكر، مشيرا إلى أن جميع الرحلات تسير بشكل طبيعي.

وأوضح عبدالهادي، لـ"الوطن"، أن جميع البوابات الجديدة والتي تم تركيبها مؤخرا بالخطين الأول والثاني، تم برمجياتها للتعامل مع التذاكر الجديدة، والتي تعمل بنظام المحطات، لافتا إلى أن الشركة تعمل على توفير كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.