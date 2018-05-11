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الوطن

"المترو": غرفة عمليات لمتابعة حركة القطارات وتلقي شكاوى المواطنين

اليوم AM 10:01
كتب: توفيق شعبان
"المترو": غرفة عمليات لمتابعة حركة القطارات وتلقي شكاوى المواطنين

أحمد عبد الهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق

أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أن هناك غرفة عمليات بمقر الشركة لمتابعة حركة تشغيل مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو، وتلقى شكاوى ومقترحات المواطنين، تزامنا مع أول أيام تطبيق زيادة أسعار التذاكر، موضحا أنه في حال تلقى أية شكاوي سيتم التعامل معها فورا وحلها بشكل سريع.

وقال عبدالهادي، لـ"الوطن"، إنه سيكون هناك جولات تفقدية على جميع محطات المترو، من قبل المهندس علي الفضالي، رئيس شركة المترو، لمعرفة سير حركة التشغيل، ومدى قبول المواطنين لقرار رفع أسعار تذاكر قطارات المترو.

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