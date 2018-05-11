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الوطن

مصرع عامل وإصابة اثنين إثر حادث تصادم في سوهاج

اليوم AM 10:07
كتب: خالد الغويط
مصرع عامل وإصابة اثنين إثر حادث تصادم في سوهاج

ارشيفية

لقى عامل مصرعه، وأصيب آخران في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية بناحية السوالم دائرة مركز طهطا في سوهاج.

وتلقى اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي الغربي بناحية السوالم، وتبين أنه في أثناء سير السيارة رقم 12635 ملاكي سوهاج قيادة محمود علي السيد محمد، 32 عاما، سائق، اختلت عجلة القيادة في يده، واصطدم بدراجة بخارية دون لوحات معدنية، صابر كمال محمدين، 35 عاما، عامل.

وأسفر الحادث عن مصرع وفاة قائد الدراجة البخارية، وإصابة قائد السيارة، وعطيات كمال محمدين، 35 عاما، ربة منزل، ونقلت الجثة والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4339 جنح المركز لسنة 2018 وجارٍ العرض علي النيابة العامة.

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