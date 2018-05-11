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الوطن

نقيب الزراعيين يلتقي مدير عام "إيكبا" لبحث التعاون المشترك

منذ 57 دقيقة
كتب: محمد أبو عمرة
نقيب الزراعيين يلتقي مدير عام "إيكبا" لبحث التعاون المشترك

نقيب الزراعيين خلال لقاءه مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية ايكبا بدبي

التقى الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين الدكتوره أسمهان الوافي مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية إيكبا في دبي، اليوم.

وبحث الجانبان، تبادل الخبرات الفنية في مجال زراعة نبات السلاكورنيا على مياه البحر، والمشاركة في تنفيذ نموذج لزراعة السلاكورنيا في البحر الأحمر، كما اتفقا على زيارة وفد من خبراء المركز للبحر الأحمر، خلال يونيو المقبل، لاختيار أنسب الأماكن، لتنفيذ زراعة السلاكورنيا.

وناقش نقيب الزراعيين بروتوكول التعاون بين المركز الدولي للزراعة الملحية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظة البحر الأحمر وأكاديمية البحث العلمي.

جاء ذلك في إطار حرص اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة بالمحافظة، واستغلال مياه البحر وزراعة النباتات الملحية، لتوفير الأعلاف وإنتاج الزيوت، وتوفير فرص عمل لأهالي البحر الأحمر.

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