"المترو": زيادة أسعار التذاكر للحفاظ عليه من التوقف والانهيار

قال أحمد عبد الهادي المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، إن زيادة أسعار مترو الأنفاق حدثت بالفعل، منذ الصباح، مؤكدا أن المواطنين متقبلين زيادة أسعار المترو، وأن خطوط المترو الثلاث منتظمة في التشغيل.

وأضاف عبد الهادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون"، على شاشة "أون تي في"، أنه لا توجد مشكلات حتى الآن بعد زيادة أسعار المترو، مشيرا إلى أن زيادة الأسعار ليست وليدة اللحظة، وأنه تم التنويه والتمهيد للزيادة منذ نحو 7 أشهر.

وأكد عبد الهادي، زيادة سعر التذكرة للحفاظ على مترو الأنفاق من الانهيار، وكان الخط الأول من المحتمل أن يتوقف بسبب الأعطال وعدم إمكانية تطوير الخطوط بسبب قلة العائد من المترو.

وأوضح عبد الهادي، أن الخط الثالث يخسر شهريا 4 ملايين جنيه خسائر في الخط الثالث.