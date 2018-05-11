تسجيل الدخول

الوطن

"المترو": زيادة أسعار التذاكر للحفاظ عليه من التوقف والانهيار

منذ 57 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
"المترو": زيادة أسعار التذاكر للحفاظ عليه من التوقف والانهيار

مترو الأنفاق

قال أحمد عبد الهادي المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، إن زيادة أسعار مترو الأنفاق حدثت بالفعل، منذ الصباح، مؤكدا أن المواطنين متقبلين زيادة أسعار المترو، وأن خطوط المترو الثلاث منتظمة في التشغيل.

وأضاف عبد الهادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون"، على شاشة "أون تي في"، أنه لا توجد مشكلات حتى الآن بعد زيادة أسعار المترو، مشيرا إلى أن زيادة الأسعار ليست وليدة اللحظة، وأنه تم التنويه والتمهيد للزيادة منذ نحو 7 أشهر.

وأكد عبد الهادي، زيادة سعر التذكرة للحفاظ على مترو الأنفاق من الانهيار، وكان الخط الأول من المحتمل أن يتوقف بسبب الأعطال وعدم إمكانية تطوير الخطوط بسبب قلة العائد من المترو.

وأوضح عبد الهادي، أن الخط الثالث يخسر شهريا 4 ملايين جنيه خسائر في الخط الثالث.

 

أخبار متعلقة

وزير النقل: الحكومة تهدف إلى زيادة خطوط المترو إلى 6 بحلول 2030

وزير النقل: الحكومة تهدف إلى زيادة خطوط المترو إلى 6 بحلول 2030
وزير النقل: خطوط المترو الثلاثة تقل 4 ملايين راكب يوميا

وزير النقل: خطوط المترو الثلاثة تقل 4 ملايين راكب يوميا
وزير النقل: انتشار فرق الصيانة على خطوط المترو الثلاثة لمعالجة الأعطال

وزير النقل: انتشار فرق الصيانة على خطوط المترو الثلاثة لمعالجة الأعطال
عبدالهادي: خطوط المترو الثلاثة تعمل بكامل طاقتها دون أعطال

عبدالهادي: خطوط المترو الثلاثة تعمل بكامل طاقتها دون أعطال
"النقل": يحق للراكب التغيير بين خطوط "المترو" في حدود سعر التذكرة

"النقل": يحق للراكب التغيير بين خطوط "المترو" في حدود سعر التذكرة

التعليقات

3 و5 و7 جنيهات.. أسعار تذاكر المترو الجديدة

أحدث الأخبار

أوقاف الدقهلية: استعددنا لشهر رمضان.. و14 مسجدا لصلاة التراويح

أوقاف الدقهلية: استعددنا لشهر رمضان.. و14 مسجدا لصلاة التراويح

وفد "الفيدرالية الألمانية" يتفقد مدرسة حقلية للسيدات في البحيرة

وفد "الفيدرالية الألمانية" يتفقد مدرسة حقلية للسيدات في البحيرة

الجيش الليبي يرسل تعزيزات عسكرية إلى "درنة"

الجيش الليبي يرسل تعزيزات عسكرية إلى "درنة"

"معركة درنة".. الجيش الليبي يدمر عربة إرهابيين محملة بـ23 مدفعا

"معركة درنة".. الجيش الليبي يدمر عربة إرهابيين محملة بـ23 مدفعا

قرار بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال البيلاروسي

قرار بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال البيلاروسي

اختيارات الوطن

قبل أول انتخابات محليات منذ 10 سنوات: الأحزاب تستعد.. ومشاورات لـ«قوائم موحدة»

قبل أول انتخابات محليات منذ 10 سنوات: الأحزاب تستعد.. ومشاورات لـ«قوائم موحدة»

بلطجية يعتدون على طلاب بـ«الجنازير والسيوف» أثناء مهرجان المسرح بجامعة طنطا

بلطجية يعتدون على طلاب بـ«الجنازير والسيوف» أثناء مهرجان المسرح بجامعة طنطا

تصفيق حاد للفيلم المصرى فى «كان».. ومخرجه لمرضى الجذام: تفاءلوا

تصفيق حاد للفيلم المصرى فى «كان».. ومخرجه لمرضى الجذام: تفاءلوا

«لينا» بطلة الباتيناج تحلم بالوصول إلى العالمية بالحجاب: هاوصل

«لينا» بطلة الباتيناج تحلم بالوصول إلى العالمية بالحجاب: هاوصل

"أصلها بربع جنيه".. تذكرة المترو ترتفع 28 ضعفا بعد 30 سنة

"أصلها بربع جنيه".. تذكرة المترو ترتفع 28 ضعفا بعد 30 سنة

الأكثر قراءة

عاجل