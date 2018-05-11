أسرة "مريم" تتسلم جثمانها تمهيدا لإنهاء مراسم الدفن بالتجمع الخامس

بدأت أسرة الضحية "مريم" إجراءات تسلم جثمان ابنتهم تمهيدا لنقله إلى مسجد الشربتلي بمدينة القاهرة الجديدة، وسط حالة من الحزن والأسى.

وأكد مصدر مطلع بالحجر الصحي، أن سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي أنهت إجراءات وصول جثمان الطالبة "مريم حاتم" بعد موافقة إدارة الحجر الصحي برئاسة الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، وبعد اتخاذ الإجراءات المتبعة ومراجعة التقارير الصادرة عن سبب الوفاة.

وحفظ جثمان الطالبة فور وصوله بإحدى الثلاجات بقرية البضائع لحين اقتراب موعد صلاة الجمعة لاستلام الجثمان وخروجه مباشرة والاتجاه لمسجد الشربتلي بالتجمع الخامس للصلاة عليه ودفنه بمقابر الأسرة.

وحرص بعض أفراد أسرة وأصدقاء الضحية مريم التواجد بجوار الجثمان استلامه من قرية البضائع.

واستقبل مطار القاهرة الدولي، فجر اليوم، جثمان الطالبة مريم حاتم، وتم إنهاء إجراءات وصول الجثمان على متن الطائرة المصرية القادمة من العاصمة البريطانية لندن بعد وفاتها في 14 مارس، ودخولها في غيبوبة إثر تعرضها لاعتداء وحشي من قبل مجموعة من الفتيات في مقاطعة نوتنجهام.

وكان في 2 مارس الماضي، تعرضت المصرية مريم حاتم مصطفى عبدالسلام، (18 عاما)، مقيمة بمدينة نوتنجهام الإنجليزية منذ 4 سنوات مع أسرتها للاعتداء والسحل من قبل مجموعة من الفتيات، وخضعت لـ8 عمليات جراحية، وتم تأجيل العملية التاسعة نظرًا لتدهور وضعها الصحي، وأسفر الاعتداء عن وفاتها.