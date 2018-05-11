تسجيل الدخول

الوطن

وزارة التخطيط: استثمارات بـ6 مليارات جنيه لتوسعة شبكات مترو الأنفاق

منذ 36 دقيقة
كتب: محمد الدعدع
وزارة التخطيط: استثمارات بـ6 مليارات جنيه لتوسعة شبكات مترو الأنفاق

المترو - أرشيفية

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انفوجراف يشير إلى مستهدفات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى في عامها الأول 2018/2019 في قطاع النقل.

وأشار الأنفوجراف إلى أنه تم توجيه 8.5 مليار جنيه لاستكمال تنفيذ طرق بأطوال تزيد عن3300 كيلو متر، والانتهاء من 300 كيلو متر من شبكة الطرق القومية، منها طريق جنوب الفيوم / الواحات بطول 125 كيلو متر، وطريق القاهرة / السويس بطول 35 كيلو متراً، كذلك من المستهدف صيانة 811 كيلو متراً من شبكة الطرق الحالية تشمل 14 منطقة، منها طريق بني سويف / العيّاط بطول 66 كيلو متراً، وطريق برنيس/أسوان بطول 65 كيلو متراً.

كما تمت الإشارة إلى أنه تم تخصيص استثمارات بحوالي 6 مليار جنيه لمشروع تَوسِعة شبكات مترو الأنفاق، ويضُم أعمال المرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث.

 

 

أخبار متعلقة

وزير النقل: اختبارات التشغيل على الخط الثالث للمترو في سبتمبر

وزير النقل: اختبارات التشغيل على الخط الثالث للمترو في سبتمبر
"الأنفاق": الشركة الفرنسية تتولى إدارة الخط الثالث مقابل مبلغ مالي

"الأنفاق": الشركة الفرنسية تتولى إدارة الخط الثالث مقابل مبلغ مالي
"المترو": نتفاوض مع شركة فرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث

"المترو": نتفاوض مع شركة فرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث
"عبدالهادي" ينفي تعطل الخط الثالث للمترو.. ويؤكد: يعمل بكامل طاقته

"عبدالهادي" ينفي تعطل الخط الثالث للمترو.. ويؤكد: يعمل بكامل طاقته

التعليقات

3 و5 و7 جنيهات.. أسعار تذاكر المترو الجديدة

أحدث الأخبار

أوقاف الدقهلية: استعددنا لشهر رمضان.. و14 مسجدا لصلاة التراويح

أوقاف الدقهلية: استعددنا لشهر رمضان.. و14 مسجدا لصلاة التراويح

وفد "الفيدرالية الألمانية" يتفقد مدرسة حقلية للسيدات في البحيرة

وفد "الفيدرالية الألمانية" يتفقد مدرسة حقلية للسيدات في البحيرة

الجيش الليبي يرسل تعزيزات عسكرية إلى "درنة"

الجيش الليبي يرسل تعزيزات عسكرية إلى "درنة"

"معركة درنة".. الجيش الليبي يدمر عربة إرهابيين محملة بـ23 مدفعا

"معركة درنة".. الجيش الليبي يدمر عربة إرهابيين محملة بـ23 مدفعا

قرار بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال البيلاروسي

قرار بتشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال البيلاروسي

اختيارات الوطن

قبل أول انتخابات محليات منذ 10 سنوات: الأحزاب تستعد.. ومشاورات لـ«قوائم موحدة»

قبل أول انتخابات محليات منذ 10 سنوات: الأحزاب تستعد.. ومشاورات لـ«قوائم موحدة»

بلطجية يعتدون على طلاب بـ«الجنازير والسيوف» أثناء مهرجان المسرح بجامعة طنطا

بلطجية يعتدون على طلاب بـ«الجنازير والسيوف» أثناء مهرجان المسرح بجامعة طنطا

تصفيق حاد للفيلم المصرى فى «كان».. ومخرجه لمرضى الجذام: تفاءلوا

تصفيق حاد للفيلم المصرى فى «كان».. ومخرجه لمرضى الجذام: تفاءلوا

«لينا» بطلة الباتيناج تحلم بالوصول إلى العالمية بالحجاب: هاوصل

«لينا» بطلة الباتيناج تحلم بالوصول إلى العالمية بالحجاب: هاوصل

"أصلها بربع جنيه".. تذكرة المترو ترتفع 28 ضعفا بعد 30 سنة

"أصلها بربع جنيه".. تذكرة المترو ترتفع 28 ضعفا بعد 30 سنة

الأكثر قراءة

عاجل