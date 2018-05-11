وزارة التخطيط: استثمارات بـ6 مليارات جنيه لتوسعة شبكات مترو الأنفاق

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انفوجراف يشير إلى مستهدفات خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى في عامها الأول 2018/2019 في قطاع النقل.

وأشار الأنفوجراف إلى أنه تم توجيه 8.5 مليار جنيه لاستكمال تنفيذ طرق بأطوال تزيد عن3300 كيلو متر، والانتهاء من 300 كيلو متر من شبكة الطرق القومية، منها طريق جنوب الفيوم / الواحات بطول 125 كيلو متر، وطريق القاهرة / السويس بطول 35 كيلو متراً، كذلك من المستهدف صيانة 811 كيلو متراً من شبكة الطرق الحالية تشمل 14 منطقة، منها طريق بني سويف / العيّاط بطول 66 كيلو متراً، وطريق برنيس/أسوان بطول 65 كيلو متراً.

كما تمت الإشارة إلى أنه تم تخصيص استثمارات بحوالي 6 مليار جنيه لمشروع تَوسِعة شبكات مترو الأنفاق، ويضُم أعمال المرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث.