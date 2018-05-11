الجيش الليبي يرسل تعزيزات عسكرية إلى "درنة"

أعلن عبد الكريم صبرة، المنسق الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار، التابعة للجيش الليبي، وصول سرية من الكتيبة 276 التابعة لمجموعة عمليات عمر المختار دبابات إلى محور الساحل في إطار عملية تحرير المدينة من قبضة التنظيمات الإرهابية.

وأوضح "صبرة"، وفق ما نقلت وسائل إعلام ليبية، أنه بأوامر من القيادة العامة لدى القوات المسلحة الليبية ترسل التعزيزات العسكرية.

ويخوض الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية لتحرير مدينة "درنة" الساحلية من قبضة تنظيمات إرهابية تسيطر عليها منذ عام 2011.

وتمثل عملية تحرير "درنة" من تلك التنظيمات الإرهابية أهمية لمصر، في ظل وجود عناصر إرهابية مصرية بها.