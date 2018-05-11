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الوطن

في 8 نقاط.. خريطة أسعار تذاكر مترو الأنفاق بعد الزيادة

منذ 33 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
في 8 نقاط.. خريطة أسعار تذاكر مترو الأنفاق بعد الزيادة

مترو الأنفاق - صورة أرشيفية

يقدم "الوطن"، خريطة أسعار تذاكر مترو الأنفاق بعد زياداتها، والتي تم تطبيقها منذ صباح اليوم الجمعة الموافق 11 مايو الحالي، بالخطوط الثلاثة للمترو.

1- النظام الجديد يشمل تقسيم كل خط من خطوط المترو إلى ثلاثة مناطق وكل منها بسعر مختلف حسب التنقل بين المحطات.

2- أسعار التذاكر الجديدة تبدأ من 3 جنيهات لـ9 محطات، و5 جنيهات لـ16 محطة، و7 جنيهات لـ32 محطة فيما أكثر.

3- برمجة الماكينات الجديدة التي تم تركيبها بالخطين الأول والثاني والبالغ عددها 850 ماكينة على شرائح التذاكر الجديدة.

4- اشتراكات الطلبة ستكون بنظام عدد المحطات التي يتم التنقل بها وستكون 25 محطة بمبلغ 33 جنيهًا و35 محطة بمبلغ 41 جنيهًا.

5- أسعار اشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة أيضا ستكون بنظام عدد المحطات التي سيتم التنقل عبرها لـ25 محطة بمبلغ 22 جنيها و35 محطة بمبلغ 27 جنيها.

6- أسعار اشتراكات كبار السن ستكون أيضا بعدد المحطات وستكون 35 محطة بمبلغ 135 جنيها على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال ثلاثة أشهر.

7- الاشتراكات ستجدد كل 3 أشهر.

8- رحلة الـ9 محطات ذهابا وعودة بـ6 جنيهات، ورحلة الـ16 محطة ذهابا وعودة بـ10 جنيهات، ورحلة الـ32 محطة فيما أكثر ذهابا وعودة بـ14 جنيها.

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