غدا.. 141 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

تنطلق غدا، امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة حيث يؤدي 141 ألف طالب وطالبة الامتحانات في مادة اللغة العربية في أول أيام الامتحانات وتستمر حتى يوم الخميس المقبل داخل 582 لجنة على مستوى المحافظة.

وقال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إن مديرية التربية والتعليم أنهت استعداداتها للامتحانات على مستوى جميع الإدارات التعليمية وتوفير سبل الراحة للطلاب والرعاية الصحية داخل كل مدرسة.

وأكد أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس ورفع الباعة الجائلين والإشغالات.

وقالت إلهام إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه تم تجهيز اللجان وتوزيع الأسئلة وتوفير الأعداد اللازمة من المراقبين كما تم مراجعة النظافة العامة داخل المدارس ودورات المياه بالإضافة إلى تجهيز الكنترولات للبدء في مرحلة التصحيح فور اجتياز الامتحانات.

ومن المقرر أن يؤدي الطلاب الامتحانات يوم الأحد في مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، والاثنين في مادة العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والثلاثاء في الجبر والإحصاء والتربية الفنية والأربعاء في مادة الهندسة والخميس الدراسات الاجتماعية.