تسجيل الدخول

الوطن

غدا.. 141 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

منذ 49 دقيقة
كتب: وائل فايز
غدا.. 141 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة

محافظ الجيزة

تنطلق غدا، امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة حيث يؤدي 141 ألف طالب وطالبة الامتحانات في مادة اللغة العربية في أول أيام الامتحانات وتستمر حتى يوم الخميس المقبل داخل 582 لجنة على مستوى المحافظة.

وقال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إن مديرية التربية والتعليم أنهت استعداداتها للامتحانات على مستوى جميع الإدارات التعليمية وتوفير سبل الراحة للطلاب والرعاية الصحية داخل كل مدرسة.

 وأكد أنه تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس ورفع الباعة الجائلين والإشغالات.

وقالت إلهام إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إنه تم تجهيز اللجان وتوزيع الأسئلة وتوفير الأعداد اللازمة من المراقبين كما تم مراجعة النظافة العامة داخل المدارس ودورات المياه بالإضافة إلى تجهيز الكنترولات للبدء في مرحلة التصحيح فور اجتياز الامتحانات.

ومن المقرر أن يؤدي الطلاب الامتحانات يوم الأحد في مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، والاثنين في مادة العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والثلاثاء في الجبر والإحصاء والتربية الفنية والأربعاء في مادة الهندسة والخميس الدراسات الاجتماعية.

أخبار متعلقة

رئيس الدقهلية الأزهرية يلتقي مديري الإدارات التعليمية بالمنطقة

رئيس الدقهلية الأزهرية يلتقي مديري الإدارات التعليمية بالمنطقة
رئيس سوهاج الأزهرية يلتقي مديري الإدارات التعليمية

رئيس سوهاج الأزهرية يلتقي مديري الإدارات التعليمية
نادي معلمي الجيزة يكرم مديري الإدارات التعليمية ويعلن تأييد للسيسي

نادي معلمي الجيزة يكرم مديري الإدارات التعليمية ويعلن تأييد للسيسي
قيادات "أزهر القليوبية" تجتمع برؤساء الإدارات التعليمية

قيادات "أزهر القليوبية" تجتمع برؤساء الإدارات التعليمية
اجتماع طارئ بمديري الإدارات التعليمية‎ في "أزهر المنيا"

اجتماع طارئ بمديري الإدارات التعليمية‎ في "أزهر المنيا"

التعليقات

غالي الكرة المصرية.. «الكابيتانو» يودع «الساحرة المستديرة»

أحدث الأخبار

مصرع طالب وإصابة 4 في تصادم ميكروباص و"توك توك" بالبحيرة

مصرع طالب وإصابة 4 في تصادم ميكروباص و"توك توك" بالبحيرة

"القومي لبحوث الإسكان" ينظم مؤتمرا لصناعة الطرق الخضراء المستدامة

"القومي لبحوث الإسكان" ينظم مؤتمرا لصناعة الطرق الخضراء المستدامة

"المركزي للتعمير" يبدأ تنفيذ مبنى مجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية

"المركزي للتعمير" يبدأ تنفيذ مبنى مجمع النيابات الإدارية بالإسكندرية

وصول جثمان الطالبة مريم لمسجد "الشربتلي" بالتجمع الخامس

وصول جثمان الطالبة مريم لمسجد "الشربتلي" بالتجمع الخامس

وكيل "تعليم كفر الشيخ": اعتماد 134 مدرسة في نظام "الجودة"

وكيل "تعليم كفر الشيخ": اعتماد 134 مدرسة في نظام "الجودة"

اختيارات الوطن

قبل أول انتخابات محليات منذ 10 سنوات: الأحزاب تستعد.. ومشاورات لـ«قوائم موحدة»

قبل أول انتخابات محليات منذ 10 سنوات: الأحزاب تستعد.. ومشاورات لـ«قوائم موحدة»

بلطجية يعتدون على طلاب بـ«الجنازير والسيوف» أثناء مهرجان المسرح بجامعة طنطا

بلطجية يعتدون على طلاب بـ«الجنازير والسيوف» أثناء مهرجان المسرح بجامعة طنطا

تصفيق حاد للفيلم المصرى فى «كان».. ومخرجه لمرضى الجذام: تفاءلوا

تصفيق حاد للفيلم المصرى فى «كان».. ومخرجه لمرضى الجذام: تفاءلوا

«لينا» بطلة الباتيناج تحلم بالوصول إلى العالمية بالحجاب: هاوصل

«لينا» بطلة الباتيناج تحلم بالوصول إلى العالمية بالحجاب: هاوصل

"أصلها بربع جنيه".. تذكرة المترو ترتفع 28 ضعفا بعد 30 سنة

"أصلها بربع جنيه".. تذكرة المترو ترتفع 28 ضعفا بعد 30 سنة

الأكثر قراءة

عاجل