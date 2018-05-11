"البحوث الإسلامية" ينعى عضو هيئة كبار العلماء في "الأزهر"

نعى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الدكتور عبدالشافي محمد عبداللطيف، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر، وأستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر الذي وافته المنية، أمس.

وأكد المجمع، في بيان له، أن العالم الإسلامي فقد أحد علمائه الأجلاء، والذي أثرى المكتبة العلمية بمؤلفاته عن التاريخ الإسلامي، وحضارة المسلمين في الماضي والحاضر.

وتقدم المجمع بخالص العزاء لأسرة الفقيد، ولطلابه من أهل العلم في مصر والعالم الإسلامي، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.