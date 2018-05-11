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الوطن

بعد الزيادة.. تفاصيل وأسعار استخراج اشتراك مترو الأنفاق لمختلف الفئات

منذ 48 دقيقة
كتب: سمر إيهاب
بعد الزيادة.. تفاصيل وأسعار استخراج اشتراك مترو الأنفاق لمختلف الفئات

صورة أرشيفية

قرّرت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تغيير منظومة إدارة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق، وذلك ابتداءً من صباح اليوم، الجمعة.

وأكد عمرو شعت مساعد وزير النقل لـ"الوطن" ، أنه تم عدم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، بحيث أن اشتراك الطلبة لعدد 25 محطة بمبلغ 33 جنيهًا وعدد 35 محطة بمبلغ 41 جنيهًا، وأسعار اشتراكات ذوي الاحتياجات الخاصة لعدد 25 محطة بمبلغ 22 جنيهًا، وعدد 35 محطة بمبلغ 27 جنيهًا، وأسعار اشتراكات كبار السن بعدد 35 محطة بمبلغ 135 جنيه، على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال الثلاث أشهر أيهما أقرب.

وجاءت الأسعار الجديدة لاشتراكات المترو بعد زيادة التذاكر، للجمهور:

المرحلة الأولى حتى 8 محطات بمبلغ 360 جنيه، وفيها يبلغ سعر التذكرة 2 جنيه بنسبة تخفيض 33%.

والمرحلة الثانية لعدد 16 محطة بمبلغ 450 جنيها وفيها يبلغ سعر التذكرة اثنان ونصف جنيه بنسبة تخفيض 50%.

والمرحلة الثالثة لـ26 محطة بمبلغ 535 جنيها، وفيها يبلغ سعر التذكرة اثنان جنيه و97 قرشا بنسبة تخفيض 57.5%.

والمرحلة الرابعة لعدد 37 محطة بمبلغ 700 جنيه وفيها يبلغ سعر التذكرة ثلاث جنيهات و89 قرشا بنسبة تخفيض 44.4%.

ورصدت "الوطن" تفاصيل استخراج اشتراك المترو، التي تنقسم إلى، اشتراكات لمدة ثلاثة شهور، وعدد الرحلات 180 رحلة، والثانية لمدة عام كامل، وعدد الرحلات 730 رحلة.

فيتم استخراج الاشتراك بموجب استمارة الطلب، بمبلغ خمسة جنيهات للربع السنوي وعشرة جنيهات للسنوي، بجانب بطاقة الرقم القومي، وصورة شخصية، على أن تكون الاستمارة معتمدة من الجهة الإدارية المسئولة لفئات الطلبة والاحتياجات الخاصة و القوات المسلحة و الشرطة، وذلك بمحطات مترو العتبة ورمسيس وشبرا.

ويتحمل طالب اشتراك قيمة الكارت الذكي بمبلغ عشرة جنيهات، أول مرة عند إصدار الاشتراك.

 

 

 

 

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