بالصور| مختار جمعة: حددنا بدقة أولويات المرحلة المقبلة بهيئة الأوقاف

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وناظر الوقف الشرعي، أن مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية حدد بدقة أولويات المرحلة المقبلة، والتي تتمثل في سرعة إنهاء عملية حصر الأصول ورفعها مساحيا وتوثيقها إلكترونيا.

وشدد "جمعة" خلال لقائه مع مجلس إدارة الهيئة، مساء أمس، على ضرورة الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة، وسرعة الانتهاء من عملية تقنين أوضاع من تنطبق عليهم شروط وضوابط التقنين.

وأشار وزير الأوقاف، وفقاً لبيان الوزارة، إلى ضرورة تكثيف برامج التدريب والتأهيل لرفع كفاءة ومستوى أداء جميع العاملين بالهيئة بما يضمن الإفادة القصوى من جهود وخبرات العاملين بالهيئة مع ربط الحوافز والإثابات بالجهد والعرق والعمل والإنتاج.