تسجيل الدخول

الوطن

بالصور| مختار جمعة: حددنا بدقة أولويات المرحلة المقبلة بهيئة الأوقاف

منذ 44 دقيقة
كتب: سعيد حجازي
بالصور| مختار جمعة: حددنا بدقة أولويات المرحلة المقبلة بهيئة الأوقاف

د. مختار جمعة - وزير الأوقاف

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وناظر الوقف الشرعي، أن مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية حدد بدقة أولويات المرحلة المقبلة، والتي تتمثل في سرعة إنهاء عملية حصر الأصول ورفعها مساحيا وتوثيقها إلكترونيا.

وشدد "جمعة" خلال لقائه مع مجلس إدارة الهيئة، مساء أمس، على ضرورة الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة، وسرعة الانتهاء من عملية تقنين أوضاع من تنطبق عليهم شروط وضوابط التقنين.

وأشار وزير الأوقاف، وفقاً لبيان الوزارة، إلى ضرورة تكثيف برامج التدريب والتأهيل لرفع كفاءة ومستوى أداء جميع العاملين بالهيئة بما يضمن الإفادة القصوى من جهود وخبرات العاملين بالهيئة مع ربط الحوافز والإثابات بالجهد والعرق والعمل والإنتاج.

 

أخبار متعلقة

وزير الأوقاف ينعى شيخ عموم المقارئ المصرية: اللهم تقبله في الصالحين

وزير الأوقاف ينعى شيخ عموم المقارئ المصرية: اللهم تقبله في الصالحين
وزير الأوقاف: استغلال القصر الأثري المصري باليونان مقرا لاستقبال البعثات المصرية

وزير الأوقاف: استغلال القصر الأثري المصري باليونان مقرا لاستقبال البعثات المصرية
تأجيل محاكمة رئيس مجلس إدارة "الأوقاف المصرية" لجلسة 29 نوفمبر

تأجيل محاكمة رئيس مجلس إدارة "الأوقاف المصرية" لجلسة 29 نوفمبر
وزير الأوقاف يتفقد قصر "محمد علي": آثارنا تعكس عظمة الحضارة المصرية

وزير الأوقاف يتفقد قصر "محمد علي": آثارنا تعكس عظمة الحضارة المصرية
أحمد عبد الحافظ رئيسا لهيئة الأوقاف المصرية لمدة عام

أحمد عبد الحافظ رئيسا لهيئة الأوقاف المصرية لمدة عام
وزير الأوقاف: تقوية صمود الدولة المصرية من أساس الدين الإسلامي

وزير الأوقاف: تقوية صمود الدولة المصرية من أساس الدين الإسلامي
"الإعلام الديني" بوزارة الأوقاف تشيد بموقف الدولة المصرية تجاه القدس

"الإعلام الديني" بوزارة الأوقاف تشيد بموقف الدولة المصرية تجاه القدس
مختار جمعة يجتمع برئيس هيئة الأوقاف المصرية

مختار جمعة يجتمع برئيس هيئة الأوقاف المصرية
مختار جمعة: الحكومة توافق على قانون هيئة الأوقاف المصرية

مختار جمعة: الحكومة توافق على قانون هيئة الأوقاف المصرية

التعليقات

غالي الكرة المصرية.. «الكابيتانو» يودع «الساحرة المستديرة»

أحدث الأخبار

نقيب أطباء الدقهلية يطالب بمنع علاج أعضاء النيابة بالمستشفيات الخاصة

نقيب أطباء الدقهلية يطالب بمنع علاج أعضاء النيابة بالمستشفيات الخاصة

ضبط 500 كيلو لحوم فاسدة في مصنع بالوراق

ضبط 500 كيلو لحوم فاسدة في مصنع بالوراق

الأحد.. بروتوكول بين "الهجرة" و"مصر الخير" لتفعيل "فطارنا مع أهلنا"

الأحد.. بروتوكول بين "الهجرة" و"مصر الخير" لتفعيل "فطارنا مع أهلنا"

تحرير 40 قضية في حملة مرافق بمدينة مرسى مطروح

تحرير 40 قضية في حملة مرافق بمدينة مرسى مطروح

اليوم.. منذر رياحنة ضيف أسامة كمال في مساء DMC

اليوم.. منذر رياحنة ضيف أسامة كمال في مساء DMC

اختيارات الوطن

بعد الزيادة.. تفاصيل وأسعار استخراج اشتراك مترو الأنفاق لمختلف الفئات

بعد الزيادة.. تفاصيل وأسعار استخراج اشتراك مترو الأنفاق لمختلف الفئات

قبل أول انتخابات محليات منذ 10 سنوات: الأحزاب تستعد.. ومشاورات لـ«قوائم موحدة»

قبل أول انتخابات محليات منذ 10 سنوات: الأحزاب تستعد.. ومشاورات لـ«قوائم موحدة»

بلطجية يعتدون على طلاب بـ«الجنازير والسيوف» أثناء مهرجان المسرح بجامعة طنطا

بلطجية يعتدون على طلاب بـ«الجنازير والسيوف» أثناء مهرجان المسرح بجامعة طنطا

تصفيق حاد للفيلم المصرى فى «كان».. ومخرجه لمرضى الجذام: تفاءلوا

تصفيق حاد للفيلم المصرى فى «كان».. ومخرجه لمرضى الجذام: تفاءلوا

«لينا» بطلة الباتيناج تحلم بالوصول إلى العالمية بالحجاب: هاوصل

«لينا» بطلة الباتيناج تحلم بالوصول إلى العالمية بالحجاب: هاوصل

الأكثر قراءة

عاجل