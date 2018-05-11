بالصور| ضبط مصنع "أسلاك كهربائية" مجهولة المصدر في منشأة ناصر

ضبط فريق مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة، صاحب مصنع دون ترخيص لإنتاج الأسلاك الكهربائية مجهولة المصدر بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر. وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

وردت معلومات وأكدتها تحريات ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة مفادها بأن "عبدالناصر ح.ا" (44 عاما - مسؤول عن مصنع أسلاك كهربائية - كائن دائرة قسم شرطة منشأة ناصر - مقيم بذات الدائرة) يدير المصنع دون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من الأسلاك الكهربائية مجهولة المصدر ومصنعه باستخدام خامات رديئة بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واستهدف بمأمورية أسفرت عن ضبطه وعثر داخل المخزن على 24 ألف متر سلك و1,550 طن نحاس خام و500 كيلوجرام بلاستيك و2 ماكينة تغليف، وجميعها مجهولة المصدر ومصنعة باستخدام خامات رديئة وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بإدارته المصنع دون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. وتحرر عن ذلك المحضر رقم وتولت النيابة العامة التحقيق.