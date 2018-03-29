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الوطن

سقوط أسلاك كهربائية جراء الرياح بوسط العريش

منذ 17 دقيقة
كتب: حسين ابراهبم
سقوط أسلاك كهربائية جراء الرياح بوسط العريش

رياح

هبت رياح محملة بالأتربة بقرى ومدن شمال سيناء بعد ظهر اليوم الخميس، وقال شهود عيان إن الرياح القوية المحملة بالأتربة تسببت في وقوع أسلاك كهربائية متهالكة.

وتسببت الرياح الشديدة في تعطل حركة السير على الطرق السريعة بالمناطق الصحراوية بوسط سيناء ومناطق بئر العبد ورمانة وبالوظة غرب شمال سيناء.

فيما بدأت الرياح بنقل كميات من الرمال بنهر الطرق السريعة، وقد حذر مجلس مدينة بئر العبد سائقي السيارات على تلك الطرق بالتمهل وعدم السرعة.

ولم يتلق مركز عمليات محافظة شمال سيناء أي استغاثات بشكل رسمي من المواطنين بسبب هبوب الرياح، باستثناء بعض الاستغاثات بشكل شفهي على صفحات التواصل الاجتماعي بسقوط بعض الاسلاك الكهربائية بنهر الطريق بوسط العريش.

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