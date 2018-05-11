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الوطن

الكويت: مساعينا لحل الأزمة الخليجية مستمرة

اليوم PM 03:51
كتب: وكالات
الكويت: مساعينا لحل الأزمة الخليجية مستمرة

صورة أرشيفية

قالت الخارجية الكويتية، الجمعة، إن مساعي أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح مستمرة لحل الأزمة الخليجية المتواصلة منذ منتصف العام الماضي، والتي وصفتها بـ "المؤلمة والمضرة".

وقال وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، في مؤتمر صحفي، مع نظيره الفلبيني آلان بيتر كايتانو، بمقر الوزارة في العاصمة الكويت، عقب التوقيع على اتفاقية تشغيل العمالة المنزلية بين البلدين، إن "مساعي الأمير لحل الأزمة الخليجية مستمرة"، دون مزيد من التفاصيل.ووصف الأزمة بأنها "مؤلمة ومضرة لنا جميعًا"،وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

 

 

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