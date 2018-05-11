"عريقات" يطالب مجلس الأمن بإدانة جرائم المستوطنين وجيش الاحتلال

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي بـ"إدانة جرائم المستوطنين في الضفة الغربية، وضد مسيرات العودة في قطاع غزة".

ودعا "عريقات" في بيان صحفي، بالإسراع في "توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني".

وحمّل عريقات، حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأميركية مسؤولية تفجر الأوضاع، وعدم محاسبة "إسرائيل" على جرائمها.

وأشار أمين سر اللجنة التنفيذية، إلى أن فلسطين تعتزم رفع جريمة محاولة احراق عائلة دوابشة في بلدة دوما، شمالي الضفة الغربية وجرائم إسرائيل التي ترتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لمحكمة الجنايات الدولية.

من جانبها، ذكرت وكالة "الأناضول" التركية، انه في وقت سابق من اليوم، أحرق مستوطنون منزلا يعود للمواطن ياسر دوابشة في بلدة دوما بمحافظة نابلس، مما أدى إلى ألحاق أَضرار كبيرة في المنزل.

جدير بالذكر، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقع في نهاية ديسمبر 2014، على ميثاق "روما" وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية.

ووافقت المحكمة الجنائية على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ الأول من أبريل 2015.