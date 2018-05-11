تسجيل الدخول

الوطن

"عريقات" يطالب مجلس الأمن بإدانة جرائم المستوطنين وجيش الاحتلال

اليوم PM 03:51
كتب: وكالات
"عريقات" يطالب مجلس الأمن بإدانة جرائم المستوطنين وجيش الاحتلال

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية-صائب عريقات-صورة أرشيفية

طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم الجمعة، مجلس الأمن الدولي بـ"إدانة جرائم المستوطنين في الضفة الغربية، وضد مسيرات العودة في قطاع غزة".

ودعا "عريقات" في بيان صحفي، بالإسراع في "توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني".

وحمّل عريقات، حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأميركية مسؤولية تفجر الأوضاع، وعدم محاسبة "إسرائيل" على جرائمها.

وأشار أمين سر اللجنة التنفيذية، إلى أن فلسطين تعتزم رفع جريمة محاولة احراق عائلة دوابشة في بلدة دوما، شمالي الضفة الغربية وجرائم إسرائيل التي ترتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لمحكمة الجنايات الدولية.

من جانبها، ذكرت وكالة "الأناضول" التركية، انه في وقت سابق من اليوم، أحرق مستوطنون منزلا يعود للمواطن ياسر دوابشة في بلدة دوما بمحافظة نابلس، مما أدى إلى ألحاق أَضرار كبيرة في المنزل.

جدير بالذكر، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقع في نهاية ديسمبر 2014، على ميثاق "روما" وملحقاته، المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية.

ووافقت المحكمة الجنائية على طلب فلسطين، وباتت عضوا فيها منذ الأول من أبريل 2015.

 

 

أخبار متعلقة

صائب عريقات: نقل أمريكا سفارتها للقدس تصميم على تدمير خيار الدولتين

صائب عريقات: نقل أمريكا سفارتها للقدس تصميم على تدمير خيار الدولتين
عريقات عن تصريحات بومبيو: فلسطين لا تباع ولا تشترى

عريقات عن تصريحات بومبيو: فلسطين لا تباع ولا تشترى
عريقات: "التحرير الفلسطينية" ستعمل على تنفيذ قرارات المجلس الوطني

عريقات: "التحرير الفلسطينية" ستعمل على تنفيذ قرارات المجلس الوطني
عريقات: واشنطن تقود حملة تحريض دفاعا عن مجازر إسرائيل

عريقات: واشنطن تقود حملة تحريض دفاعا عن مجازر إسرائيل
عريقات: قدمنا 3 ملفات عن الجرائم الإسرائيلية لـ"الجنائية الدولية"

عريقات: قدمنا 3 ملفات عن الجرائم الإسرائيلية لـ"الجنائية الدولية"
عريقات: انسحاب إسرائيل من المنافسة على مقعد بمجلس الأمن دليل عزلتها

عريقات: انسحاب إسرائيل من المنافسة على مقعد بمجلس الأمن دليل عزلتها
عريقات يطالب ممثلي الدول والمجتمع المدني بمقاطعة افتتاح سفارة أمريكا

عريقات يطالب ممثلي الدول والمجتمع المدني بمقاطعة افتتاح سفارة أمريكا

التعليقات

غالي الكرة المصرية.. «الكابيتانو» يودع «الساحرة المستديرة»

أحدث الأخبار

إصابة شاب بعيار ناري خلال مواجهات عند مدخل البيرة الشمالي

إصابة شاب بعيار ناري خلال مواجهات عند مدخل البيرة الشمالي

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين خلال قمعه فعالية احتجاجية بمقبرة باب الرحمة

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين خلال قمعه فعالية احتجاجية بمقبرة باب الرحمة

تظاهرة في جاكرتا ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

تظاهرة في جاكرتا ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

القبض على معاون بريد في الجيزة بتهمة اختلاس 10 آلاف جنيه

القبض على معاون بريد في الجيزة بتهمة اختلاس 10 آلاف جنيه

عرفات: رحلة المترو في اشتراك الـ8 محطات بـ2 جنيه يعني نفس السعر القديم

عرفات: رحلة المترو في اشتراك الـ8 محطات بـ2 جنيه يعني نفس السعر القديم

اختيارات الوطن

بعد الزيادة.. تفاصيل وأسعار استخراج اشتراك مترو الأنفاق لمختلف الفئات

بعد الزيادة.. تفاصيل وأسعار استخراج اشتراك مترو الأنفاق لمختلف الفئات

قبل أول انتخابات محليات منذ 10 سنوات: الأحزاب تستعد.. ومشاورات لـ«قوائم موحدة»

قبل أول انتخابات محليات منذ 10 سنوات: الأحزاب تستعد.. ومشاورات لـ«قوائم موحدة»

بلطجية يعتدون على طلاب بـ«الجنازير والسيوف» أثناء مهرجان المسرح بجامعة طنطا

بلطجية يعتدون على طلاب بـ«الجنازير والسيوف» أثناء مهرجان المسرح بجامعة طنطا

تصفيق حاد للفيلم المصرى فى «كان».. ومخرجه لمرضى الجذام: تفاءلوا

تصفيق حاد للفيلم المصرى فى «كان».. ومخرجه لمرضى الجذام: تفاءلوا

«لينا» بطلة الباتيناج تحلم بالوصول إلى العالمية بالحجاب: هاوصل

«لينا» بطلة الباتيناج تحلم بالوصول إلى العالمية بالحجاب: هاوصل

الأكثر قراءة

عاجل