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الوطن

جيش الاحتلال يقر بمسؤوليته عن مهاجمة قاعدة "تي فور" في سوريا

اليوم PM 03:50
كتب: وكالات
جيش الاحتلال يقر بمسؤوليته عن مهاجمة قاعدة "تي فور" في سوريا

صورة أرشيفية

قالت صحيفة إسرائيلية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقرّ للمرة الأولى، اليوم الجمعة، بمسؤوليته عن مهاجمة قاعدة "تي فور"، في سوريا الشهر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 7 عسكريين إيرانيين.

وقالت صحيفة "هآرتس" على موقعها الإلكتروني، اليوم، إن الجيش برر مهاجمة القاعدة بقيام إيران بنقل صواريخ أرض- جو بمدى 110 كيلومترات اليها،وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

ولم تكشف الصحيفة عن مصدرها الذي نقلت عنه إقرار الجيش الإسرائيلي بمسؤوليته عن الهجوم.وأضافت هآرتس:" يقول الجيش إن هذه الصواريخ بهذا المدى تهدد مناطق واسعة في إسرائيل وتضر بتفوق سلاح الجو الإسرائيلي".

ولفتت إلى أن تدمير الصواريخ بعيدة المدى الإيرانية، هو جزء من النشاط الذي تقوم به إسرائيل لمنع تموضع إيران عسكريا في سوريا.

وقالت: وفقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي فإن قائد قوات فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني حاول تنفيذ هجوم ردا على الهجمات الإسرائيلية المتتالية، ولكن الهجمات الإسرائيلية على الترسانة الإيرانية في سوريا صعبت من هذا الأمر".وأضافت:" قبل يوم واحد من الهجوم على الجولان (مساء الأربعاء الماضي) حاول الإيرانيون مهاجمة إسرائيل بصاروخ مداه 30 كليومترا من دمشق".

ولكنها استدركت:" اكتشفت إسرائيل هذا المخطط في الوقت المناسب وتم تفجير الشاحنة التي كان من المقرر إطلاق الصاروخ منها".

 

 

 

 

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