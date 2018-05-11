هل يمثل النازحون إشكالية أمام الانتخابات العراقية؟

من بين الإشكاليات التي تواجه الانتخابات العراقية التي ستنطلق غدا، تصويت العراقيين خاصة في المدن التي دمرتها الحرب مع تنظيم "داعش" الإرهابي وهي مناطق ذات غالبية سنية، ومع وجود أعداد كبيرة من النازحين.

ويعتبر المحلل العراقي حازم العبيدي، في تصريح لـ"الوطن"، أن هذه الانتخابات بلا قيمة كغيرها من الانتخابات التي تلت مرحلة الغزو الأمريكي للعراق.

بينما قال مصدر بمفوضية الانتخابات العراقية، لـ"الوطن"، إن "النازحين سيصوتون، وتم إعداد مجموعة من التسهيلات لكي يستطيعوا التصويت، وهناك إشراف ومتابعة من الأمم المتحدة لهذا الغرض".

وأضاف المصدر: "لم تصل إلى المفوضية أية شكاوى إلى الآن بخصوص النازحين".