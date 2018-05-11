يسرا تستكمل تصوير مشاهدها بمسلسل "لدينا أقوال أخرى" بالعين السخنة

سافرت الفنانة يسرا صباح اليوم، إلى مدينة العين السخنة لتصوير عدد من المشاهد بمسلسل "لدينا أقوال أخرى".

ويتبقى لأسرة المسلسل أربعة أيام فقط على أن يتفرغ المخرج محمد علي لعمليات المونتاج والمكساج، وتجهيز الحلقات للعرض على القنوات المتعاقدة لعرض العمل على شاشتها في رمضان.

مسلسل "لدينا أقوال أخرى" من تأليف عبدالله حسن، وأمين جمال، وخالد أبو بكر، ويشارك في بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، لطيفة فهمي، إنجي أبو زيد، عبدالرحيم حسن، محمود فارس، وهدى المفتي، وعدد آخر من الفنانين الشباب.