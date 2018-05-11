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الوطن

منظمة الصحة العالمية تُطلق حملة تطعيم ضد الكوليرا في اليمن

منذ 43 دقيقة
كتب: وكالات
منظمة الصحة العالمية تُطلق حملة تطعيم ضد الكوليرا في اليمن

مساعدات طبية لليمن - ارشيفية

أعلنت منظمة الصحة العالمية إطلاق حملة تطعيم ضد الكوليرا في اليمن في الفترة من 6 إلى 15 مايو الجاري.

وتهدف الحملة التي ستنتهي قبل بدء شهر رمضان إلى منع انتشار أكبر وباء للكوليرا في العالم ، خاصة في ظل تردي الأوضاع في اليمن منذ الانقلاب وتدهور الأوضاع الاقتصادية وعدم توافر المياه َما أدى إلى وقوع أكثر من مليون حالة إصابة بالكوليرا منذ اندلاع الوباء في ابريل 2017 .

وأضافت المنظمة أن هذه الحملة تتم بالتعاون مع الحكومة اليمنية الشرعية ومنظمة اليونيسيف كجزء من خطة الاستجابة الشاملة للفاشية ، التي تتضمن نشر فرق الكشف السريع عن حالات الإصابة ورفع القدرات المعملية وحملات التوعية وتحسين مرافق المياه والمنشات الصحية .

وقالت ممثلة اليونيسيف في اليمن ميرتسيكيل ريلانيو، إن الأطفال هم أكثر المتضررين من الكوليرا في اليمن خاصة في ظل انتشار سوء التغذية الحاد بين الأطفال وتدهور الصرف الصحي والنظافة العامة .وكانت اليونيسيف قد قدمت لليمن نحو نصف مليون جرعة تلقيح فموي ضد الكوليرا من الصندوق الدولي للقاحات في ابريل الماضي.

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