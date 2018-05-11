غدا.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في جنوب سيناء

تنطلق، غدا السبت، امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني بمحافظة جنوب سيناء.

وأكد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بلجان سير امتحانات الشهادة الاعدادية، من توزيع رؤساء اللجان وطباعة الامتحانات وتشكيل الكنترولات وتوفير الأمن، والاطمئنان على أعداد الملاحظين بكل لجنة، مشيرا إلى أنه يوجد 65 لجنة على مستوى المحافظة، جاهزة لاستقبال 2282 طالبا وطالبة لأداء الامتحانات.

وأضاف عقل، عبر تصريحات صحفية، أن هناك غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية لتلقى أي شكاوى خاصة بالامتحانات، يترأسها مصطفى الزغبي وكيل المديرية، كما أن هناك غرف عمليات فرعية بجميع الإدارات التعليمية.

جدير بالذكر أن امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي، وجميع صفوف المرحلة الابتدائية حتى الصف الخامس اختمتت، الثلاثاء الماضي، بينما تختتم امتحانات الصف السادس، الأحد المقبل، وتختتم امتحانات الشهادة الاعدادية الخميس 17 مايو.