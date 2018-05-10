"زراعة جنوب سيناء": تجميع 35 طن قمح من المزارعين وتوريدها لشون السويس

أكد المهندس عاطف حامد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، أنه تم توريد 35 طن من القمح بجنوب سيناء للشون بمحافظة السويس، مشيرا إلى أن مزارعي مدينة الطور سلموا محصول القمح عن طريق بنك التنمية والائتمان الزراعي ولجنة مكونة من الزراعة والتموين وجهاز الصادرات لتحديد مدى نقاوة المحصول وجودته.

وأضاف وكيل الوزارة، أن المحافظة حرصت على توفير وسائل النقل التي قامت بنقل المحصول إلى الشون بالسويس، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح على مستوى المحافظة تبلغ نحو 980 فدانًا تقريبًا، موضحا أن سعر إردب القمح لهذا العام بلغ 600 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، و585 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و570 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.